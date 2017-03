Pasaules lielākie un krāšņākie dārzi un parki - krāsas, smaržas, ornamenti un skulptūras

Dabas krāšņums ir neaptverams, tomēr ar cilvēka iztēles palīdzību iespējams radīt patiešām brīnumainus, ja tā var teikt, "sadarbības projektus". Šie skaistie dārzi izpelnījušies visas pasaules uzmanību ar savu krāšņumu, izdomas bagātību un arī pārsteidzošo dažādību.

Keukenhofas ziedu dārzs



Kādreiz Keukenhofas dārzi bija lielākie pasaulē, tomēr arī mūsdienās tie ir iespaidīgi un holandiešu tradīcijas un iemaņas tulpju un citu ziedu audzēšanā nav pārspējamas. Tas vēl joprojām ir pasaules lielākais sīpolpuķu dārzs. Burtiskā tulkojumā dārza nosaukums nozīmē "piemājas dārzs" un tas tiešām ir ļoti mājīgs un brīnumskaists.

Keukenhofas dārzi atrodas uz dienvidiem no Hārlemas un uz dienvidrietumiem no Amsterdamas. Turp ērti nokļūt ar autobusu no Hārlemas, Laidenas vai Šipholas dzelzceļa stacijām.

Ik gadu šajos dārzos 32 hektāru platībā tiek iestādīti aptuveni septiņi miljoni puķu sīpolu.

Tomēr, lai to apskatītu, nevajadzētu vilcināties, jo tas atvērts tikai astoņas nedēļas gadā no marta vidus līdz maija vidum. Labākais laiks, kad dārzus apmeklēt ir aprīlis.

