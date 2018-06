Pastaiga pa Vecrīgu ar stāstnieku un vēstures entuziastu Gunāru Armanu

Saulainā sestdienas rītā pie Rolanda statujas Rātslaukumā sanāca "Rīgas maršrutu" lasītāji, lai kopā ar lielisko stāstnieku Gunāru Armanu izstaigātu vecpilsētas ieliņas un ielūkotos vietās, kam ikdienā paskrienam garām.

Ekskursijas dalībnieki uzzināja gan to, kur pie Rolanda 20. gadsimta 30. gados atradās benzīntanks un autobusu galapunkts, gan to, ka oriģinālā bruņinieka statuja, stipri apskādēta, guļ Pētera baznīcā, savukārt Jēzus statuju, kam vajadzētu stāvēt virs baznīcas ieejas un kas tagad tiek atjaunota, Otrā pasaules kara laikā zaldāti izmantojuši par mērķi šaušanai. To tik ļoti sabojāja, ka ilgu laiku pat nevarēja atpazīt, kas tieši tajā attēlots.

Foto: DELFI

Tāpat Armans parādīja attēlus un pastāstīja interesantus stāstus par laiku, kad Vecrīgā novākti kara gruveši, bet vērtīgās detaļas vestas uz Pēterbaznīcu. Pievērs uzmanību mūrētajai akmens sienai, kas ieskauj baznīcas skvēru – tajā ieraugāma daļa no šīm vēstures liecībām!

Foto: DELFI

Pa ceļam uz Līvu laukumu ekskursijas dalībnieki piestāja pie "Mantess" viesnīcas, kur virs durvīm redzama miljonāra Jūlija Krūmiņa maska, kas tiešām veidota tehnikā, kā ierasts izgatavot pēcnāves maskas. Savukārt Līvu laukumā Gunāra kungs uzbūra ainu, kā šeit izskatījies agrāk, kad tagadējo celiņu vietā bija īstas vecpilsētas ieliņas ar nelieliem namiņiem, no kuriem vienā demonstrēts pirmais kinoseanss Rīgā. Ekskursijas dalībniekiem īpaši interesants šķita stāsts par divstāvīgo cietumu, kas bija iekārtots pagrabos zem tagadējā "Steiku haosa" restorāna.

Foto: DELFI

Starp citu, zem Līvu laukuma arī citu vēsturisko namu pagrabi ir saglabāti un tos padomju laikos bijis plānots atjaunot – Līvu laukums jeb, kā senāk teica, Filharmonijas skvērs sākotnēji veidots tikai kā pagaidu laukums.

Tālāk ekskursija veda gar "Zelta bruņinieka" statuju Vaļņu ielas nama pagalmā (par to, kāpēc tā ir interesanta, lasiet šeit), līdz noslēdzās Bastejkalnā. Gunāra kungs norādīja arī uz flīzēm ar auseklīšiem, kas klāj kalna celiņu, stāstot, ka tādas te uzliktas laikā, kad ikviens zināja firmu "Auseklītis".

Foto: DELFI

Kalna galā, kur kādreiz atradās greznais kafejnīcas paviljons, ekskursijas noslēgumā varēja apskatīt interesantus un retus attēlus, kā arī saņemt atbildes uz pastaigas dalībnieku daudzajiem jautājumiem.

"TūrismaGids" saka lielu paldies visiem pastaigas dalībniekiem par interesi un jauko kopā būšanu, bet Gunāram Armanam par izcilo un interesanto stāstījumu, kas spēja ieinteresēt gan pieaugušos, gan mazos ekskursijas dalībniekus.

