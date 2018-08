Pazeminās ūdenslīmeni Rīgas HES – iespējams, varēs kājām aiziet līdz Sv. Meinarda salai

Lai nodrošinātu Ķeguma HES un Rīgas HES hidrotehnisko būvju uzturēšanu un drošību atbilstoši normatīvajiem aktiem, to apsekošanai laikā no 6. septembra līdz 8. septembrim Rīgas hidroelektrostacijas (HES) ūdenskrātuvē uzturēs pazeminātu ūdenslīmeni līdz atzīmei 16,25 metriem Latvijas augstuma sistēmā, informē "Latvenergo". "Lai arī līmenis būs tik zems, lai aizietu kājām [līdz Sv. Meinarda salai], tomēr tas būs tik īslaicīgi, ka nekas nepaspēs nožūt un "sausā" to noteikti nevarēs izdarīt. Labākajā gadījumā tas būs iespējams tikai 7. septembrī," pastāstīja Ivita Bidere, "Latvenergo" preses sekretāre.

Ūdens līmenis Rīgas HES ūdenskrātuvē tiks pakāpeniski samazināts 6. septembrī. Pēc apsekošanas darbu pabeigšanas tā pakāpeniska paaugstināšana sāksies 8. septembrī, sasniedzot normālu līmeni 9. septembrī. Līmeņa pazeminājuma laikā Ķeguma HES lejas bjefā un Rīgas HES augšas bjefā veiks hidrotehnisko būvju mainīgās un zemūdens zonas apsekošanu un ģeodēziskos mērījumus. Šos darbus iespējams veikt, tikai uz laiku pārtraucot Rīgas HES darbu un pazeminot ūdens līmeni ūdenskrātuvē. Ūdens līmenis ūdenskrātuvē tiks uzturēts pieļaujamās ūdens līmeņa robežās atbilstoši ūdens resursu lietošanas atļaujai. Sv. Meinarda sala ir unikāla, jo šī ir vieta, kur vēsturiski Latvijā sākusies kristietība. No kristietības pirmsākumiem un pirmās baznīcas ir saglabājušās drupas Daugavas vidū. Pirms vairāk nekā 800 gadiem Baltijā nepazina akmens celtniecību, tādēļ bīskaps Meinards uzaicināja meistarus no Gotlandes, un tie uzcēla pirmo mūra celtni Baltijā – ar lielu nocietinājumu apjoztu baznīcu. To nopostīja tikai 17. gadsimtā krievu-zviedru karā, pēc tam atkārtoti Lielā Ziemeļu kara un Pirmā pasaules kara laikā. Mūsdienās saglabājušās tās drupas, kas pēc Rīgas HES vajadzībām paaugstinātā Daugavas ūdens līmeņa, tagad atrodas uz salas, bet, kad vasarā ūdens līmenis tiek pazemināts, atkal iespējams līdz salai aiziet ar kājām pa ceļu, kura malās saglabājušies bijušās koku alejas celmi, un iztēloties, kā te izskatījies senatnē. Mūsdienās salā ir uzstādīts 10 metru augsts metāla krusts (mākslinieks Egils Samovičs) un akmens altāris (tēlnieks Jānis Karlovs). Konservācijas nolūkos 2002. gadā drupām uzlikts metāla jumts. Svētā Meinarda salā ir iespējams organizēt laulību un kristību ceremonijas, teikts "Latvia.Travel".