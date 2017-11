Peldēties akvārijā: iespēja nakšņot mājoklī ar 28 metru garu baseinu

Tikpat svarīgi, cik atrast īsto ceļojuma galamērķi, izdevīgākās biļetes un galvenos apskates objektus, ir arī izvēlēties vietu, kurā pārnakšņot. Īstermiņa mājokļu īres uzņēmums ''airbnb'' Francijā, Bandolā, piedāvā iespēju nakšņot pārsteidzošā kalnu savrupmājā, kuras stiklotajā peldbaseinā var sajusties kā akvārijā.

"VideoVision" publicētais video vietnē "Youtube" dod ieskatu šajā ekskluzīvajā mājā, liekot uzsvaru uz pārsteidzošo, stikloto peldbaseinu. Vietas nosaukums "Villa on the Rocks" tulkojumā apzīmē savrupnamu, kurš ir uzbūvēts klintī.

Mājā ir guļvietas 10 cilvēkiem, taču baseinā noteikti pietiktu vietas vēl vairākiem, un tajā var gan laiski gulēt uz pūšļiem, gan arī ienirt līdz pašai apakšai. Lielākais "pluss" un pārsteidzošākā lieta šajā baseinā ir stiklotās sienas, kas nozīmē, ka peldes laikā iespējams sasveicināties ar visiem, kas atrodas iekštelpās.

Patiesībā stiklots nav tikai baseins, bet gan ēka kopumā. Ievērojot drošības noteikumus, iespējams nokļūt no mājas augstākā punkta līdz zemākajam, no jumta ielecot baseinā. Lai vienu nakti paliktu šajā villā ar pārsteidzošo baseinu, jāšķiras no 585 eiro (700 dolāriem).

Jāpatur prātā gan, ka šajā mājā grūti atrast vietu, kurā stikloto sienu dēļ tevi kāds nenovēro, tāpēc jārēķinās ar pārējo dzīvošanas biedru uzmanību 24 stundas diennaktī.