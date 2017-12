Pirmās adventes gaidās: pasākumi Tukumā un tā apkārtnē

Adventes laiks tūlīt, tūlīt būs klāt, un jau šajā nedēļas nogalē iedegsim pirmo sveci 2017. gada adventes vainagā. Par godu šim notikumam Tukuma pusē notiks dažādi pasākumi gan lieliem, gan maziem, kuri ieskandinās Ziemassvētku tuvošanos.

Sestdien, 2. decembrī pulksten 12 tie, kam tuva mākslas pasaule, laipni aicināti uz Tukuma bibliotēku, lai noskatītos filmu "Tukuma Van Gogs" par gleznotāju Albertu Pauliņu. Filmas režisors - Valdemārs Helmanis.

Adrese: Šēseles iela 3, Tukums. Vairāk informācijas pa tālruni 63182154.

Jaunmoku pilī šajā sestdienā, 2. decembrī pulksten 17 notiks "Žaņa Katlapa balvas 2017" pasniegšanas svinīgā ceremonija. Šī gada laureāti ir Kaspars Znotiņš "Par izcilu ieguldījumu aktiermākslā" un Sigvards Kļava "Par izcilu novatorismu koncertizrādes žanra iedzīvināšanā Latvijas kultūrtelpā", jo īpaši projektā "Latvijas gredzens". Pasākumā piedalīsies Rīgas Biržas vīru koris un Tumes jauktais koris.

Savukārt svētdien, 3. decembrī no pulksten 11 līdz 16 Jaunmoku pils aicina uz Ziemassvētku darbnīcu, kur tiks gatavoti puzuri un citi mājas rotājumi.

Adrese: Jaunmoku pils, Tumes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas pa tālruni 26187442, www.jaunmokupils.lv

Jau no sestdienas, 2. decembra līdz pat saulgriežiem Pastariņa muzejā norisināsies Ziemas saulgriežu skoliņa, kur gan ģimenes, gan skolēni aicināti no dabas materiāliem darināt eglīšu un telpu rotājumus, ķekatu maskas, cept un rotāt piparkūkas, kā arī mēģināt atpazīt priekšmetus, kurus kādreiz lauku sētā izmantoja ziemas saulgriežu periodā. Sestdien un svētdien muzejs atvērts no pulksten 10 līdz 16.

Adrese: "Bisnieki", Zentenes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas pa tālruni 28651091, www.tukumamuzejs.lv/pastarina-muzejs

Svētdien, 3. decembrī pulksten 12 Tukuma pilsētas Kultūras nams aicina uz koncertprogrammu "Kaķīša dzirnaviņas". Visiem tik zināmā pasaka ieguvusi jaunas krāsas, pateicoties muzikālās apvienības "Raxtu Raxti" latviskajai mūzikai, horeogrāfes Lienes Gravas veidotajiem deju musturiem un Gitas Straustiņas videomākslai.

Adrese: Tukuma kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums. Vairāk informācijas pa tālruni 63124150, www.tpkn.lv

Brīvības laukumā svētdien pulksten 15.30 visi bērni aicināti noskatīties Pētera Trupa muzikālo leļļu teātra izrādi "Puteklītes Ziemassvētki", bet pēc izrādes pulksten 16 – visiem kopā ar Ziemassvētki vecīti būs iespēja piedalīties Lielās Eglītes iedegšanā.

Adrese: Brīvības laukums, Tukums. Vairāk informācijas pa tālruni 63124150, www.tpkn.lv

Svētdien, no pulksten 14 līdz 16, kad Brīvības laukumā notiks Ziemassvētku egles iedegšanas pasākums, galerijā "Durvis" ikviens varēs izveidot savu svētku eņģelīti, kuru iekārt Ziemassvētku eglītē. Adrese: Brīvības laukums 21, Tukums. Tālrunis 25721502, www.tukumamuzejs.lv/galerija-durvis

Tukumā darbojas arī vairāki Ziemassvētki dāvanu tirdziņi, kuri no šīs nedēļas nogales darbosies līdz pat svētkiem. Tukumā Ziemassvētku noskaņu tirdziņš darbojas Pils ielā 15a, un šajā nedēļas nogalē būs atvērts sestdien no pulksten 10 līdz 15. (Vairāk informācijas pa tālruni 29176212.)

Savukārt Kandavā tradicionālais Ziemassvētku tirdziņš šogad norisināsies pie Promenādes, bijušajā grāmatnīcā "Laipa", Ūdens ielā 2, un tajā būs iespējams iegādāties jau vairāk nekā 7000 Kandavas tuvākā un tālākā apkārtnē ar rokām gatavotas unikālas dāvanas. (Vairāk informācijas pa tālruni 29326822.)