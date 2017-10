Pretrunīgi vērtētās Rīgas tūrisma reklāmas ieguvušas divas balvas festivālā Kannās

Rīgas Tūrisma attīstības biroja jeb "Live Riga" veidotā reklāmas video sērija "Insider's guide in Riga" jeb Rīga rīdzinieka acīm ieguvusi divas zelta godalgas jeb zelta delfīnu starptautiskajā festivālā Kannās "Cannes Corporate Media&TV Awards". Godalga saņemta kategorijā "Labākā tūrisma filma" un "Labākās īsfilmas un sociālo mediju video". Kopumā festivālā iesniegtas vairāk nekā 1000 filmas no 40 valstīm.

Konkursam tika iesniegtas piecas īsfilmas – "Dodies ceļojumā ar taksistu", "Skolotājas norādes", "Mācītāja ceļš", "Sieviešu blogera pieturvietas", "Mežonīgais piedzīvojums ar senioru". Filmas izstrādātās sadarbībā ar aģentūru "DDB Latvia", un to producents ir Jānis Nords. Par šo kampaņu rakstījām jau iepriekš. "Lielākais izaicinājums tūrisma galamērķiem ir atšķirties no citiem. Tādēļ radošajai aģentūrai, plānojot kampaņu, bija dots uzdevums radīt video stāstus par Rīgu, kas atšķirtos no tradicionālajiem tūrisma video ar vecpilsētas skatiem un laimīgiem cilvēkiem uz velosipēdiem. Strādājot pie šīs kampaņas, izvērtējām vairākus konceptus un scenārijus, testējot arī tūrisma nozares un ārvalstu mērķauditorijas viedokļus. "Insider's Guide to Riga" ideja viennozīmīgi tika atzīta par labāko tieši pateicoties atšķirīgajai pieejai pilsētas reklamēšanā," par izvēli radīt tieši šos video stāstīja Ieva Lasmane, RTAB mārketinga projektu vadītāja. Savukārt sociālajos tīklos šī reklāma tika kritizēta kā neizprotama.

Neatkarīgais radošais direktors Voldemārs Dūdums, kura veidotā Liepājas pilsētas reklāma ieguva plašu atzinību arī sociālo tīklu lietotāju vidū, atzinīgi vērtēja Rīgas klipu veidotāju drosmi un uzdrošināšanos: "Nofilmēts ir skaisti. Patīk stilistika, tas, ka mēģināts izvairīties no klasiskas skaisto skatu rādīšanas. Atraktīvi un interesanti." Tomēr Dūdums arī atzīmēja, ka īpaši klipā par senioru, saskatāmas daudzas līdzības ar pasaulslaveno reklāmas kampaņu "The Most Interesting Man in the World", kurā tika reklamēts alus "Dos Equis". Vairāk lasiet šeit.

Šī nebija pirmā reize, kad RTAB reklāmas izraisījušas diskusiju. Arī 2014. gada kampaņu "Izbaudi Rīgu" ceļojumu žurnāls "Wanderlust" iekļāva starp dīvainākajiem tūrisma popularizēšanas videoierakstiem.

Starptautiskajā konkursā savus darbus var iesniegt filmu producenti, klienti, aģentūras, televīzijas, kā arī studenti. Festivāls ir viens no populārākajiem savas nozares pasākumiem, pateicoties lielajam dalībnieku skaitam, prestižajiem dalībniekiem, inovatīvajiem un kvalitatīvajiem darbiem, prominentajiem žūrijas locekļiem (Oskaru un "Emmy" balvu ieguvēji), kā arī dalībvalstīm no visiem pieciem kontinenti.