Pretrunīgi vērtētās Rīgas tūrisma reklāmas turpina krāt festivālu balvas

Rīgas Tūrisma attīstības biroja jeb "Live Riga" veidotā reklāmas video sērija "Insider's guide in Riga" jeb "Rīga rīdzinieka acīm" starptautiskā tūrisma un dokumentālo filmu festivālā "Art&Tur 2017" Porto ieguvusi īpašo balvu kā labākā Eiropas filma, savukārt "Riga A-Z Rap guide" ieguva 2. vietu kategorijā "Tūrisma galamērķis". Festivālā kopumā tika iesniegtas 314 filmas no 41 valsts, vēsta "Live Riga" pārstāve Anna Blaua.

Jaunāko "Live Rīga" reklāmas kampaņas sēriju "Insider's guide in Riga" veido piecas īsfilmas: "Dodies ceļojumā ar taksistu", "Skolotājas norādes", "Mācītāja ceļš", "Sieviešu blogera pieturvietas" un "Mežonīgais piedzīvojums ar senioru". Filmas izstrādātās sadarbībā ar aģentūru DDB Latvia, un to producents ir Jānis Nords.

Par šo kampaņu rakstījām jau iepriekš. "Lielākais izaicinājums tūrisma galamērķiem ir atšķirties no citiem. Tādēļ radošajai aģentūrai, plānojot kampaņu, bija dots uzdevums radīt video stāstus par Rīgu, kas atšķirtos no tradicionālajiem tūrisma video ar vecpilsētas skatiem un laimīgiem cilvēkiem uz velosipēdiem. Strādājot pie šīs kampaņas, izvērtējām vairākus konceptus un scenārijus, testējot arī tūrisma nozares un ārvalstu mērķauditorijas viedokļus. "Insider's Guide to Riga" ideja viennozīmīgi tika atzīta par labāko tieši pateicoties atšķirīgajai pieejai pilsētas reklamēšanā," par izvēli radīt tieši šos video stāstīja Ieva Lasmane, RTAB mārketinga projektu vadītāja. Savukārt sociālajos tīklos šī reklāma tika kritizēta kā neizprotama.

Savukārt video "A – Z Riga Rap Guide" tika radīts 2016. gadā sadarbībā ar digitālo aģentūru "Cube" un ir sociālajiem medijiem paredzēts Rīgas ceļvedis, kurā stāsts par pilsētu izstāstīts repa dziesmā ar 142 vārdiem, kas izkārtoti alfabēta secībā.

Līdzās īsfilmām no Latvijas festivālā par galvenajām balvām sacentās video no tādām valstīm kā Portugāle, Spānija, Austrija, Dānija, Grieķija, Slovēnija, Vācija, Polija, Meksika u.c.

Festivālā "Art&Tur" tiek apbalvoti labākie audiovizuālie projekti divās kategorijās: dokumentālās filmas un tūrisma filmas. Iesniegtās filmas vērtē starptautiska žūrija – 22 eksperti no 11 valstīm – ar nozīmīgu pieredzi un atpazīstamību kino, tūrismā un mārketingā.

Šī festivāla mērķis ir izcelt labākos audiovizuālos ražojumus, kas reklamē tūrisma produktus un tūrisma galamērķus, skaidro Blaua.

Jau vēstīts, ka reklāmas video sērija "Insider's guide in Riga" jeb "Rīga rīdzinieka acīm" šoruden ieguvusi divas zelta godalgas jeb zelta delfīnu starptautiskajā festivālā Kannās "Cannes Corporate Media&TV Awards". Godalga saņemta kategorijā "Labākā tūrisma filma" un "Labākās īsfilmas un sociālo mediju video"