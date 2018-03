Reliģija, gastronomija un izklaides: kas slēpjas Kazahstānas pilsētā Almati

Kazahstānu varētu saukt par vienu no neparastākajām vietām pasaulē, tāpēc ceļojums uz to var nest dažādus pārsteigumus. Lidsabiedrība "airBaltic" atklāj piecus ieteikumus, ko vērts zināt par pilsētu ar nosaukumu Almati – kur meklēt neskarto dabu, iespaidīgus iepirkšanās centrus, gastronomiskās tradīcijas u.c.

Neskarta daba

Almati ir vārti uz vareniem dabasskatiem, tāpēc, ja plāno uz turieni kādreiz aizbraukt, dodies arī ārpus pilsētas. Šarinas (vai Čarinas) kanjons ir vieta, kas noteikti jāredz savām acīm. Kanjons atrodas pie Šarinas upes 200 kilometrus uz austrumiem no Almati, netālu no robežas ar Ķīnu. Šarinas apkārtnē ir arī pārgājienu un plostošanas iespējas, kā arī bezceļu džipu tūres, bet tur var arī vienkārši baudīt skaisto dabu.

Lielais Almati ezers ir vēl viens dabas brīnums, kuru iespējams apmeklēt. Tas atrodas augstu Lielās Almatinkas upes aizā, 2500 metru virs jūras līmeņa, un tikai 28 kilometurs uz dienvidiem no Almati. Ezers ir ieplakā iegūlies kā spožs, gluds spogulis, un no visām pusēm to ieskauj majestātiskas 4000 metru augstas kalnu virsotnes, no kurām uz ezeru steidzas ledāju ūdens straumes.

Dabas un cilvēka mākslas kombinācija

Pirmā prezidenta parks (tā nodēvēts par godu Nursultanam Nazarbajevam, Kazahstānas pirmajam prezidentam) ir iecienītākā tikšanās un atpūtas vieta Almati – tā fonā slejas vareni kalni, un parks ir dāsni piepildīts ar strūklakām, mūziku, ziediem un augiem. Atmosfēra šeit ir moža un dzīvīga, bet ir iespējams arī relaksēties klusumā un baudīt dabu, jo gleznainas takas ved uz omulīgām nomaļām nojumēm ar soliņiem.

Foto: Reuters/Scanpix

Ja meklē laika pavadīšanu vienatnē, dodies uz Tjanšana kalniem – tulkojumā "Debesu kalni", tā ir vismazāk apmeklētā kalnu grēda pasaulē. Tuvākā vieta, kas pavisam vienkārši sasniedzama no Almati, ir slēpošanas kūrorts "Šimbulak", kas atrodas apmēram 25 kilometru attālumā. Un nemaz nav obligāti jāslēpo – kalnu skatus tikpat labi var baudīt no omulīgas kafejnīcas terases. Bet, ja prāts nesas uz aktīvāku atpūtu, izaicini sevi virvju trasē – arī no tās paveras fantastiski kalnu skati.

Senas gastronomiskās tradīcijas

Gaļa kazahu virtuvē ieņem īpašu vietu, un populārākie ēdieni, kurus atradīsi jebkurā vietējā restorānā, ir bešbarmaks un kazi, kas gatavoti no zirga gaļas. Visās ēdienkartēs sastapsi arī kumisu – raudzētu ķēves piena dzērienu. Kaut arī tas ir piena produkts, kumiss satur alkoholu.

Sirsnīgi un dāsni tevi sagaidīs gan tradicionālajās ēstuvēs, kurās saimnieko visa ģimene, gan modernos augstākās klases restorānos, kur jebko sagatavos tieši pēc tavas gaumes. Ja vēl nekad neesi spēris kāju īstā jurtā vai baudījis gardākos manti pelmeņus, noteikti apmeklē kādu no restorāniem, kuri iekārtoti kā jurta, un izbaudi to autentisko atmosfēru. Lai piedzīvotu vietējo garšu dažādību, dodies uz pilsētas tirgiem. Noteikti ieplāno apciemot populārāko tirgu - Zaļais bazārs - un nogaršo svaigi ceptu tandyr nan – tandūra - tā ir krāsnī cepta tradicionālā maize.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Kultūra, izklaide un iepirkšanās

"Lonely Planet" galvo, ka Almati rietumu dzīvesveidu uzņem atplestām rokām – tur ir smalki iepirkšanās centri, rietumnieciskas kafejnīcas, dārgi restorāni, naktsklubi, kuros dejot līdz rīta gaismai, un jauni slēpošanas kūrorti. Viss, lai dzīve sistu augstu vilni.

Pārsteigumiem pilna vieta ir interaktīvās izklaides parkā "Evrikum" – vietā, kur zinātne tiek parādīta ārkārtīgi neparastos veidos. Parks atrodas vienā no lielākajiem Almati iepirkšanās centriem jeb "Mega Mall". Runājot par iepirkšanās centriem, vēl viena populāra vieta iepirkumiem ir "Underground" centrs Republikas laukumā – tā izgaismojums tumšajās diennakts stundās vien ir apmeklējuma vērts! Almati Centrālais Valsts muzejs ir pilsētā lielākā šāda veida ēka, un tajā esošā bagātīgā kolekcija īpaši patiks vēstures interesentiem.

Reliģiskie pieminekļi

Vadošā reliģija Kazahstānā ir islāms. No 2300 mošejām visā valstī lielākā un iespaidīgākā ir Almati centrālā mošeja – krāšņa celtne Timuridu dinastijas stilā. Apmeklētājiem mošeja ir atvērta jebkurā laikā, ja vien tie ir atbilstoši ģērbti – rokām un kājām jābūt nosegtām.

Debesbraukšanas katedrāle ir viena no augstākajām koka ēkām pasaulē. Tas ir ļoti neparasts 19. gadsimta pareizticīgo dievnams, jo tā būvniecībā nav izmantota neviena nagla. Katedrāle atrodas Panfilova parkā, kur to ieskauj staltas sudrabegles. No katras puses katedrāle izskatās pavisam citādi, tāpēc apmeklējuma gadījumā vērts tai apiet apkārt.

Jau ziņojām, ka Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" šī gada 29. aprīlī sāks lidojumus jaunā vasaras sezonas maršrutā starp Rīgu un Almati Kazahstānā. Lidojumi tiks veikti trīs reizes nedēļā, pasažieriem ceļā pavadot aptuveni piecas stundas un 15 minūtes.