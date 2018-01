Rezervēts divus gadus uz priekšu: kā vientuļais Kleivela tornis izglābās no iegāšanās jūrā

Lai arī varētu šķist, ka pieprasītākā un labākā naktsmītne, ceļojot uz Britu salām, ir kāda smalka viesnīca Londonā vai mājīgs spa, viesu nams, kas rezervēts jau divus gadus uz priekšu, atrodas visai nomaļā vietā un iekārtots nelielā tornītī klints korē Dorsetā.

Apaļajam tornim ir trīs stāvi . No tornīša paveras lielisks skats uz gleznaino Kimeridžas līci un Dorsetas piekrastes klintīm. Tornis vientuļajā krastā celts 1830. gadā. Diezgan loģiski, ka šī bijusi romantiska un iedvesmas pilna mājvieta vairākiem angļu rakstniekiem. Ja var ticēt torņa pašreizējo saimnieku "Landmark" fonda mājaslapai, tad te mitis gan par vienu no izcilākajiem angļu dzejniekiem sauktais Tomass Hārdijs, gan kriminālromānu autore Filisa Doroteja Džeimsa (P.D.James).

Mūsdienās simtiem cilvēku gaida paziņojumu, kad atkal būs iespējams rezervēt šo mītni. Kā teikts mājaslapā, tas būs iespējams vien no 2019. gada marta, bet "Landmark" fonda biedriem nedaudz ātrāk. Fonds "Vida Press" skaidrojis, ka, tiklīdz tiks izziņoti jauni rezervāciju datumi, tie ļoti ātri tikšot aizņemti. Pašlaik naktsmītne rezervēta līdz nākamā gada jūlijam.

Foto: Landmark Trust

Tomēr šīs vietas pašlaik varēja arī nebūt. Ik gadu klintis, viļņiem skalojoties vētrās, kādu gabaliņu nobrūk, un šī krasta erozija bija pietuvojusies bīstami tuvu arī Kleivela tornim. Pirms desmit gadiem fonds to paglābis no bojāejas, par 900 tūkstošiem britu mārciņu jeb nedaudz vairāk nekā miljonu eiro nojaucot un pārceļot to dziļāk cietzemē.

Foto: Landmark Trust

Tornis, rūpīgi atzīmējot katru akmeni, izjaukts un pēc tam atkal salikts kopā gluži kā bērnu iecienītais lego. Ja tornis būtu palicis iepriekšējā vietā, speciālisti prognozēja tā iegāšanos jūrā jau tuvāko piecu gadu laikā, bet tagad tam tiek doti vismaz vēl 200 gadi.

Foto: Vida Press

Kopš tā laika tornis pieejams kā naktsmītne diviem cilvēkiem ar vannasistabu, guļamistabu, dzīvojamo istabu un virtuvi ar kamīnu, kā arī skaistu terasi un balkonu ceturtajā stāvā jeb uz jumta. Guļamistaba atrodas trešajā stāvā un no tās var iziet uz jau minētā balkona.

Kleivela (Clavell) tornis noteikti ir viens no populārākajiem un pieprasītākajiem īpašumiem, atzinis "Landmark" fonds.

Torni var izīrēt uz trim naktīm nedēļas nogalē, četrām naktīm nedēļas vidus brīvdienām vai uz visu nedēļu par cenu sākot no 466 mārciņām jeb 528 eiro.