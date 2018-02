Rīgā izveidots Alus kvartāls, kur ik nedēļu tiks rīkotas tematiskas ekskursijas

Lai iepazīstinātu alus cienītājus no visas pasaules ar Latvijas alus piedāvājumu, atklāts jauns tūrisma galamērķis – "Rīgas alus kvartāls". Tajā pieejamas vismaz 100 Latvijā un Baltijā brūvēta "craft" alus šķirnes, ko varēs nobaudīt ekskursijās stāstnieka pavadībā vai individuāli, plānojot savu maršrutu.

Aigars Ruņģis, "Valmiermuižas alus" darītavas saimnieks un alus kvartāla iniciators: "Latvija ir zeme, kur alus tiek turēts augstā godā, un nepārtraukti tiek rastas jaunas, tikai šim reģionam raksturīgas garšas. Pirms 100 gadiem Rīga bija Ziemeļeiropas alus darīšanas citadele, bet šodien pie mums ar īpašu sparu uzplaukušas "craft" alus darītavas. Pēdējo piecu gadu laikā Eiropā mazo alus darītavu skaits pieaudzis par 73 procentiem, savukārt Latvijā pēdējo divu gadu laikā sevi pieteikušas 12 jaunas mazās darītavas, un mūsu tirgū "craft" alus īpatsvars sasniedz jau 24 procentus."

Lai iepazīstinātu alus cienītājus no Latvijas un visas pasaules ar brūžu daudzveidīgo piedāvājumu, vairāki Latvijas mazie alus darītāji un krodzinieki ir apvienojušies "Rīgas alus kvartālā". Vietā, kur pirms simts gadiem darbojās trīs lielas un slavenas alus darītavas – "Bier- und Porterbrauerei und Malzfabrik C. Stritzky", "C. L. Kymmel" un "Bierbrauerei Gust. Kuntzendorff" – Latvijā un Baltijā darītās alus šķirnes piedāvā deviņi krogi, katrs ar savu raksturu un daļa pat ar savu brūzi. Tie ir "Valmiermuižas alus" darītavas vēstniecība, alus brūži "Labietis", "Alķīmiķis" un "Ziemeļu Enkurs", kā arī draugi, tuvējie krogi "Vest", "Walters & Grapa", "Taka", "Zobens un Lemess" un "Autentika".

"Svinot Latvijas simtgadi, Rīgas alus kvartāls piedāvā iepazīt īstās Latvijas alus garšas un izbaudīt alus meistaru izlolotās alus šķirnes īpašā gaisotnē, ko novērtēs īsti alus cienītāji. Tas ir jauns koncepts tūrisma un Latvijas alus eksporta veicināšanai uz citām valstīm Baltijas jūras reģionā un tālāk. Mūsu mērķis ir padarīt Rīgu par Ziemeļeiropas craft alus galvaspilsētu," stāsta Aigars Ruņģis.

Vita Jermoloviča, "Live Rīga" valdes priekšsēdētāja: "Rīga aizvien spēcīgāk iezīmē sevi ārvalstu tūristu iecienītāko Ziemeļvalstu galamērķu kartē. Un jau vairākus gadus par Rīgu stāstām kā nozīmīgu galamērķi kvalitatīva ēdiena cienītājiem. Mēs vēsturiski esam bijuši arī alus lielpilsēta, un iniciatīva to atjaunot ir augsti vērtējama. Jaunatklātais "Rīgas alus kvartāls" ar tā unikālo novietojumu, piedāvājumu un gaisotni padarīs Rīgu par iekārojamu tūrisma galamērķi visiem, kuri sevi uzskata par alus baudītājiem."

Alus kvartāla dibinātāji parakstījuši manifestu, apņemoties veicināt alus baudīšanas kultūru Latvijā, godāt īstu meistarību, sekmēt Latvijā darītā alus ražošanas attīstību un kvalitāti, rosināt atklātību, godīgi brūvējot alu un uzrādot visas tā sastāvdaļas, iepazīstināt Rīgas pilsētas viesus ar Latvijas alus savdabību un cildinot nest Latvijas garšas pasaulē, kā arī atbalstīt mazo alus darītāju un kroģētāju sadarbību un amata brālību. Ar pilnu manifesta tekstu iespējams iepazīties interneta vietnē beerdistrict.lv, kur atrodama arī informācija par "Rīgas alus kvartāla" atklāšanas notikumiem katrā no tā punktiem.

Alus kvartālā notiek gan organizētas ekskursijas stāstnieku pavadībā, gan arī ikviens interesents var izveidot savu maršrutu. Plašāka informācija par "Rīgas alus kvartālu" un par pieteikšanos ekskursijām latviešu, angļu un krievu valodā pieejama interneta vietnē un "Facebook" lapā. Ekskursijas pēc iepriekšējas pieteikšanās notiks otrdienās un trešdienās no pulksten 18. Tāpat desmit dienu garumā kvartāla objekts notiks dažādi ar alus kultūras un gatavošanas izzināšanu saistīti pasākumi. Arī to programma pieejama mājaslapā.

