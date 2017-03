No 5. līdz 7. martam Rīgas Tūrisma attīstības birojs (RTAB) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departaments (LIAA TD) sadarbībā ar konferenču un kongresu forumu rīkotāju "Europe Congress" rīkos līdz šim lielāko starptautisko darījuma tūrisma forumu "MCE Central & Eastern Europe Forum". Dalību forumā apstiprinājuši 125 darījumu tūrisma pārstāvji no 17 Eiropas valstīm, informē RTAB pārstāve Anna Blaua.

"MCE Central & Eastern Europe Forum" tiek rīkots jau sesto gadu, un katru gadu šis pasākums notiek kādā no Centrālās vai Austrumeiropas valstīm. Foruma ietvaros Radisson BLU Hotel Latvia notiks divu dienu kontaktbirža, kuru laikā pakalpojumu sniedzējiem būs iespēja B2B (business to business, angļu val.) tikšanās laikā prezentēt savu piedāvājumu potenciālajiem klientiem - konferenču, kongresu un korporatīvo pasākumu rīkotājiem no Eiropas valstīm. No Latvijas forumā piedalīsies ienākošā tūrisma pakalpojumu sniedzēji "3K Management", "Baltic Events & Tours", "Event HUB" un "Goal Events", "Radisson Blu" viesnīcu ķēde, "Bellevue Park Hotel Rīga" un "Grand Palace Riga", kā arī nacionālā aviosabiedrība "airBaltic".

"Rīgas izvēle šī starptautiskā foruma norisei ir apliecinājums gan Rīgai, gan Latvijai un tās spējai nodrošināt augstas kvalitātes darījumu tūrisma pasākumus. Mums tas ir ļoti svarīgi, jo to apmeklē nozares profesionāļi, kas nākotnē var kļūt par labiem sadarbības partneriem mūsu uzņēmējiem. Mēs augsti novērtējam arī vietējo pakalpojumu sniedzēju dalību šajā pasākumā un atbalstu "Meet Riga" centieniem piesaistīt Rīgai un Latvijai jaunus konferenču un kongresu nozares pasākumus," skaidro RTAB zīmola "Meet Riga" direktors Aigars Smiltāns.

"Goal Events" dibinātāja un direktore Silvija Stafecka norāda, ka "pilsētai šī ir lieliska iespēja nozares pārstāvjiem no ārzemēm prezentēt Rīgu "taustāmā veidā", parādot mūsu galvenās priekšrocības, infrastruktūru, lielāko konferenču viesnīcu Baltijā, cenu attiecību pret kvalitāti, kā arī lieliskus restorānus."