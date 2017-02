"Vislielākā neapmierinātība gidu vidū ir par to, ka par profesionalitāti apliecinošiem netiek atzīti tie dokumenti, ko izdevušas tādas organizācijas kā ALTA, "Impro", "Hansa" u.c., jo tie neesot bijuši sertificēti kursi, lai arī tai laikā nebija obligātu prasību apmācības veikt tikai sertificētos kursos, un tos izsniegt kā tūrisma gida kvalifikācijas dokumentu. Tāpat no gida, kurš strādājis šajā profesijā jau 10 un vairāk gadus bez augstākās izglītības, jo nebija tādas prasības, un sertificējoties pirms trim gadiem, tas tika ņemts vērā, tagad resertificējoties tiek pieprasīts apstiprinājums, ka viņš ir vai nu iestājies augstskolā, vai to jau pabeidzis. Resertifikācijas datums ir 1. aprīlis, mēnesi pēc Starptautiskās gidu dienas, tāpēc mums šogad nekādas svētku noskaņas un pārliecības, ka varēsim strādāt, nav," portālam "TūrismaGids" pastāstīja gide un viena no protesta zibakcijas rīkotājām Aija Spura.

Tāpat nepieciešams pabeigt 160 stundas ilgus licencētus kursus, kā arī vēl 60 stundas kursus, kas papildina gida zināšanas un var nebūt licenzēti. Faktiski esot tikai divas firmas, kas piedāvā licencētos kursus, kuru lietderību gidi apšauba.

Zibakcijā, paceļot pret Rīgas domes logiem ar sēru lentēm pārsietus Rīgas gida karodziņus, Rīgas tūristu gidi plāno izteikt protestu pret Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr.91 29. punktā minētajām prasībām, kas nosaka, ka pārsertifikāciju var iziet tikai tie gidi, kas ir apguvuši licencētu tūristu gidu profesionālās pilnveides programmu, neņemot vērā jau iegūtās gidu izglītības programmas, kā arī ilggadējo profesionālo pieredzi.

Savukārt Rīgas Tūrisma attīstības birojā (RTAB) uzskata, ka trīs gadu laikā pēc pirmreizējās sertifikācijas Rīgas tūristu gidiem bija dažādas iespējas apgūt resertifikācijai nepieciešamās programmas un seminārus, ko varot piedāvāt jebkura organizācija, kas atbilst Izglītības kvalitātes valsts dienesta standartiem un saņem tā izsniegto licenci. 2017. gada sākumā uzsākta Rīgas tūristu gidu resertifikācija, februāra pirmajās divās nedēļas sertifikāts pagarināts 58 gidiem, kas esot 20% no gidiem, kuru sertifikāta darbības termiņš beidzas šī gada 1.aprīlī, pastāstīja RTAB.

Birojā uzskata, ka arī pārmetumi par apmācību stundām profesionālās kvalifikācijas celšanai ir nepamatoti. "Lielākā daļa no gidiem, kuri līdz šim iesnieguši dokumentus sertifikāta darbības termiņa pagarināšanai, ir raduši iespējas trīs gadu laikā apgūt šīs 60 stundas dažādos maksas un bezmaksas kursos, ko organizē muzeji un citas kultūras iestādes. Vairāki gidi, kuri ieinteresēti uzlabot savu zināšanu līmeni, ir spējuši apgūt pat vairāk nekā 100 stundas šādās apmācībās, daļa ir radusi laiku apmeklēt profesionālās pilnveides kursus, kā arī pat iegūt atbilstošu augstāko izglītību. Tūristu gida profesijas standarts nosaka, ka gidiem ir jāatbilst 5. kvalifikācijas līmenim, kas nozīmē, ka šajā profesijā strādājošajiem ir jābūt atbilstošai augstākajai izglītībai. Rīgas domes saistošie noteikumi jau tā pieļauj, ka sertificēts gids var būt ar augstāko izglītību citā jomā, pie nosacījuma, ka ir apguvis licencētu gidu apmācības programmu," portālam 'TūrismaGids" stāstīja RTAB pārstāve Anna Blaua. Nosakot resertifikācijas prasības, vērā esot ņemti profesiju klasifikatorā ietvertie vispārīgie nosacījumi tūristu gidu profesijai, kā arī tas, ka informāciju par tūrisma objektiem sniedz gidi ar atšķirīgu profesionālo kvalifikāciju un pieredzi.

