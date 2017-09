'Ryanair' izziņo jaunu tiešo lidojumu maršrutu no Rīgas uz Kipru

Pagājušajā nedēļā īru zemo cenu aviokompānija "Ryanair" paziņoja par lidojumu uzsākšanu no Rīgas uz Žironu Spānijā, bet šonedēļ nākamās vasaras galamērķiem aviokompānija piepulcējusi vēl vienu – Pafu Kiprā.

Pafa ir pilsēta Kipras dienvidrietumos. Tā atrodas Vidusjūras krastā, aptuveni 50 kilometrus uz rietumiem no Limasolas, Kipras "grieķu daļā". Pilsētā atrodas valsts otra lielākā lidosta. Teikas vēsta, ka netālu no Pafas dzimusi dieviete Afrodīte. Pilsētā atrodas četri kūrorti.

"Ryanair" uz Pafu lidos divas reizes nedēļā, sākot no 2018. gada 27. marta. Lidojumi no Kipras uz Rīgu notiks pulksten 7 no rīta, bet uz Kipru 11.10. Lidojuma ilgums būs trīs stundas un 45 minūtes.

No 25. marta "Ryanair" lidos arī uz Žironu Katalonijas reģionā Spānijā. "Ryanair" šajā sezonā piedāvā lidojumus no Rīgas uz 13 galamērķiem sešās valstīs. Jāpiebilst, ka pašlaik īru aviokompānija izziņojusi ap 40 līdz 50 reisu atcelšanu dienā tuvāko sešu nedēļu laikā. Atcelti arī vairāki lidojumi uz un no Rīgas. Par atceltiem reisiem pasažieriem tiek izsūtītas e-pasta vēstules. Vairāk lasiet šeit.

