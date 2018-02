'Ryanair' izziņo jaunus maršrutus no Rīgas

Šodien, 28. februārī, īru zemo cenu aviokompānija "Ryanair" izziņojusi un apstiprinājusi jaunos 2018. gada lidojumu maršrutus vasaras un ziemas sezonai. Kopumā vasaras maršrutu skaits šogad sasniegs 16, no kuriem četri ir jauni, bet ziemas laikā no Rīgas tā piedāvās ceļotājiem nokļūt uz trim jauniem galamērķiem.

Vasaras sezonā ceļotāji no Rīgas varēs doties uz četriem jauniem galamērķiem divas reizes nedēļā - Pafu (Paphos), Burgasu (Burgas), Maltu un Žironu (Barcelona Girona). Uz Maltu tiešos ziemas sezonas reisus "Ryanair" izsludināja pagājušā gada martā, taču lidojumi pagarināti arī vasaras sezonā. Plašāk par lidojumu uz Žironu Spānijā lasi šajā rakstā.

"Ryanair" paziņojis, ka uz Burgasu aviokompānija nodrošinās reisus divas reizes nedēļā, sākot no 27. marta. Vairāk par to, ko apskatīt šajā siltajā kūrortpilsētā, lasiet šeit. Arī uz Kipru (Paphos) lidojumi tiks uzsākti no 27. martā, bet uz Žironu - 25. martā.

Ziemas sezonā ceļotājiem tiks piedāvāti trīs jauni galamērķi - uz Eindhovenu četras reizes nedēļā, Edinburgu vienu reizi, bet Pafu – divas reizes nedēļā. Kopumā aviokompānija "Ryanair" piedāvās ceļotājiem izvēlēties no 15 dažādiem iespējamajiem maršrutiem. Runājot par Pafu, sākotnēji ticis plānots šo maršrutu piedāvāt tikai vasaras sezonai, bet tagad lidojumi pagarināti arī uz ziemas periodu.

Lai uzzinātu plašāku informāciju par biļešu cenām un konkrētākiem lidojumu datumiem, seko līdzi jaunumiem aviokompānijas "Ryanair" mājaslapā.