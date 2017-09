'Ryanair' nākamvasar no Rīgas lidos uz jaunu galamērķi Spānijā

Zemo cenu aviosabiedrība "Ryanair" paziņojusi par jaunu lidojumu galamērķi no Rīgas. Nākamajā sezonā aviokompānija uzsāks tiešos lidojumus divas reizes nedēļā no Rīgas uz Žironu Spānijā, informē "Ryanair" pārstāvis Kriss Lundshojs.

Lidojumi paredzēti no 25. marta, un biļešu pārdošana internetā jau sākusies.

Žirona ir pilsēta Katalonijas reģionā, apmēram 90 kilometrus no Barselonas.

"Ryanair" mājaslapā pieejamajā biļešu tirdzniecības vietnē galamērķis nodēvēts par "Barcelona Girona", kas liecina, ka ceļotāji caur to var nonākt arī Katalonijas galvaspilsētā, tomēr šajā gadījumā jārēķinās ar vēl vairāk nekā stundu, kas jāpavada ceļā no lidostas, ja vēlaties nokļūt līdz Barselonai. Savukārt līdz Vidusjūras piekrastei ceļš būs uz pusi īsāks. Netālu ir arī robeža ar Franciju. Daudzās baznīcas, vēsturiskās celtnes un citi arhitektūras objekti kalpo par iemeslu tam, ka Žirona ir viens no tūristu iecienītiem pieturpunktiem, apmeklējot Kataloniju.

"Ryanair" pašlaik piedāvā lidojumus no Rīgas uz 13 galamērķiem sešās valstīs.