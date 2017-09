'Ryanair' samazina nododamās bagāžas cenu; lielā rokas bagāža iekāpjot būs jānodod

Zemo cenu aviosabiedrība "Ryanair" paziņojusi, ka no novembra pasažieriem, kas nav iegādājušies prioritārās lidojuma biļetes, pirms iekāpšanas vārtiem personālam būs jānodod lielā rokas bagāžas soma, lai saņemtu to atpakaļ pēc nosēšanās galamērķī. Par to netiks iekasēta papildu samaksa un paredzēts, ka tas palīdzēs izvairīties no lidmašīnu kavēšanās, informē aviosabiedrība. Lidmašīnas salonā ekonomiskās klases pasažieri varēs ņemt tikai mazo somu ar personīgajām mantām.

"Daudzi pasažieri izmanto iespēju lidot ar divām atļautajām bezmaksas rokas bagāžas somām un ļoti bieži lidmašīnā nav pietiekami daudz vietas plauktos virs pasažieru galvām, tādēļ somu novietošana un pārvietošana pirms lidojuma prasa papildu laiku un lidmašīnas aizkavējas," jauno noteikumu iemeslu skaidro "Ryanair". Tiem pasažieriem, kas iegādājušies "priority" iekāpšanas biļetes, arī turpmāk tiks atļauts ņemt salonā divas rokas bagāžas somas. Izmaiņas paredzētas arī standarta nododamās bagāžas jomā – turpmāk nododamās bagāžas svars tiks palielināts no 15 uz 20 kilogramiem, bet cena par šādu bagāžu samazināta no 35 eiro uz 25. Nesen rakstījām arī par to, ka zemo cenu aviokompānija "Wizz Air" izplatījusi paziņojumu, ka sākot ar 29. oktobri visos lidojumos pasažieriem netiks piemērota papildu samaksa par lielo kabīnes bagāžu, savukārt klientiem, kas jau ir iegādājušies biļeti un maksas rokas bagāžu ceļojumam pēc 2017. gada 29. oktobra, izmantojot kādu no "Wizz Air" platformām, samaksātā summa par bagāžu tikšot atgriezta 120 procentu apmērā uz personīgajiem "Wizz Air" kontiem, solīja aviokompānija. Vairāk lasiet šeit. Brīdina par "Brexit" sekām ceļotājiem Foto: Reuters/Scanpix

Nesen Lielbritānijā notikušajā preses konferencē "Ryanair" vadītājs Maikls Olīrijs kārtējo reizi paziņoja, ka līdz ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības (ES) vismaz pusgadu arī aviācijas nozari sagaida jukas, jo vēl joprojām nav skaidri noteikumi, kā britu un ES aviokompānijas savstarpēji drīkstēs izmantot otras lidostas. Viņš pat pieļāva, ka 2019. gada pavasarī, kad paredzama izstāšanās sarunu pabeigšana, vismaz pusgadu, kamēr netiks atrisinātas visas formalitātes, "Ryanair" varētu nelidot uz britu lidostām, bet pārvietot daļu savas flotes uz kontinentu, lai paplašinātu lidojumu tīklu tur, tostarp paplašinoties Austrumeiropā. Tā kā lidojumu rezervācijas tiek veiktas jau krietnu laiku iepriekš, bet noteikumi par savstarpējiem lidojumiem nav skaidri, tad kādu laiku tas varētu izolēt Lielbritāniju, izteicās Olīrijs, sakot, ka 2019. gada vasaru briti varēs pavadīt Skotijā, jo uz Spānijas kūrortiem viņi nevarēs aizlidot. Tāpat Olīrijs izteicās, ka Lielbritānijā reģistrētās aviokompānijas būs spiestas palikt uz zemes vai mainīt īpašniekus vai reģistrācijas valsti. Tiesa gan, šī nav pirmā reize, kad Olīrijs izteicis šādas prognozes un skandalozus paziņojumus, ko citas aviokompānijas gan nesteidz apstiprināt. Turklāt pirms dažām dienām "Ryanair" izziņojis vairākus jaunus savienojumus lidojumiem no Lielbritānijas. Aptaujājot citas no Latvijas uz Lielbritāniju lidojošās aviokompānijas, tās šādas bažas noliedz. ""Wizz Air" lidojumi no Latvijas uz Apvienotās Karalistes trīs galamērķiem ir ļoti populāri, un "Wizz" joprojām vēlas nodrošināt šos lidojumus ilgtermiņā. Lidojumi gan no, gan uz Apvienoto Karalisti tiek nodrošināti par zemākām cenām gan biznesa cilvēkiem, gan atpūtas ceļotājiem. "Brexit" gala iznākums ir nezināms visiem, arī aviācijas nozarei. Ideāli, protams, būtu, ja mēs spētu uzzināt vienošanos šai nozarē pēc iespējas ātrāk, bet tas kļūst arvien mazāk ticams. Mēs paliekam uzticami Apvienotajai Karalistei un izskatīsim jebkādus gadījumus, lai rastu tiem risinājumus. Pašlaik mēs arī izskatām notiekošo procesu saistībā ar britu gaisa kuģu ekspluatanta apliecību AOC, kas ļautu mums turpināt lidojumus uz Lielbritāniju un no tās. Mūsu galvenā interese ir aizsargāt mūsu klientu, investoru un darbinieku intereses," komentē "Wizz Air" pārstāvis Gābors Vāsārheji. Savukārt nacionālās aviosabiedrības "airBaltic" komunikācijas nodaļas vadītāja Alise Briede skaidro, ka uz Apvienoto Karalisti noteikti turpinās lidot. "Pašlaik nav pamata uzskatīt, ka "Brexit" varētu negatīvi ietekmēt "airBaltic" darbību vai pasažieru pieprasījumu reisos no Apvienotās Karalistes uz Eiropas Savienības valstīm. Ņemot vērā, ka tiek izstrādāts ilgtspējīgs risinājums, "airBaltic" turpinās lidojumus uz Londonu un citiem galamērķiem Apvienotajā Karalistē."