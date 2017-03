Sabrucis un nebūtībā zudis slavenais Azūra logs Maltā

Trešdienas, 8. marta, rītā premjers savā tvitera kontā publicējis ziņojumu ar skumjo vēsti.

The site from where one could admire it-Tieqa tad-Dwejra. Heartbreaking. pic.twitter.com/S4XV6MyKRu — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 8 March 2017

Gozo salas dabas brīnuma bojāeju izdevies novērot vietējam iedzīvotājam Rodžeram Česelam, kas pēc vietējā laika pulksten 9:40 rītā bija devies iemūžināt vētras skatus jūras krastā. Bijuši nikni viļņi, kas skalojušies ap klints logu, viņš stāstījis izdevumam "Times of Malta". "Pēkšņi arka sabruka un ar milzu troksni iegāzās jūrā, gaisā uzšaujoties lielām šļakatām. Kad viļņi norima, arī akmeņu kaudze bija prom," stāstījis aculiecinieks.

This is a sad day for #Malta. We have just lost an icon of our country's natural beauty. https://t.co/Rgu8BeRKm2— Simon Busuttil (@SimonBusuttil) 8 March 2017