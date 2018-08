Sacensības, aktivitātes un koncerts ūdenī: Vaidavas ezera pludmalē notiks 'SUP fests'

4. un 5. augustā notiks Latvijā lielākais SUP pasākums "SUP fests 2018". Jau trešo gadu festivāls Vaidavas ezera pludmalē pulcēs SUP airētājus no visas Latvijas, lai kopā atpūstos, sacenstos un nodotu savas zināšanas jaunajiem airētājiem.

4. augusta galvenais notikums būs "Red Paddle Co Dragon Race" sacensības. Tā ir īpaša SUP disciplīna, kurā uz viena gara SUP dēļa airē četri airētāji. Sestdien tiks aizvadīti gan grupu braucieni, gan finālbrauciens. Vaidavā komandām būs iespēja kvalificēties dalībai Pasaules čempionātā, kas notiks septembra sākumā.

Savukārt 5. augustā startēs individuālie SUP airētāji gan tautas klasē, gan sporta klasē. Sporta klases disciplīna ir iekļauta Latvijas sērfošanas un SUP federācijas oficiālo sacensību kalendārā un dalībnieki cīnīsies par reitinga punktiem, lai iegūtu augstāku vietu sezonas kopvērtējumā.

Gan komandu, gan individuālo airētāju pieteikumi joprojām tiek gaidīti festivāla mājaslapā, vēsta pasākuma rīkotāji

Pasākuma abas dienas ikvienu airēt gribētāju gaidīs labi SUP instruktori, kas palīdzēs un apmācīs, ja ar SUP brauks pirmo reizi. Pasākuma laikā īpašas aktivitātes būs piemērotas arī bērniem, kā, piemēram, SUP šķēršļu trasīte, kas darbosies abas festivāla dienas. Savukārt šī gada īpašais jaunums būs SUP rogainings, kurā ikvienam interesentam būs iespēja pārbaudīt savas airēšanas prasmes un orientēšanās spējas. Šāda veida izaicinājums uz SUP dēļiem pasaulē notiks pirmo reizi.

Sestdienas vakarā pēc dienas aktīvākās daļas vairāki mūziķi sniegs koncertu uz SUP dēļiem ezerā, kas radīs īpašu noskaņu. Savukārt, dienu noslēdzot, visiem dalībniekiem būs iespēja doties saulrieta braucienā. Svētdienas rīts sāksies ar SUP fitnesa vingrošanu, ko vadīs pieredzējis vadītājs Kaspars Zlidnis.

Festivāla noslēgumā viens no tā dalībniekiem, kas būs finišējis vismaz vienā no sacensību disciplīnām, izlozes kārtībā iegūs jaunu SUP dēli "RIDE 10'6 SE", kas šobrīd ir pasaulē populārākais piepūšamais SUP dēlis.

Aizvadītajā gadā "SUP festā" sacensībās startēja vairāk nekā 70 SUP airētāji, tādējādi tās ir kļuvušas par lielākajām un plašāk apmeklētajām SUP sacensībām, kādas līdz šim Latvijā notikušas. Bet dažādās citās SUP aktivitātēs piedalījās vairāki simti dalībnieki.