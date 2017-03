Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" 26. martā uzsākusi lidojumus no Rīgas uz Tamperi Somijā.

"airBaltic" no Rīgas uz Tamperi lidojumus veiks sešas reizes nedēļā ar "Bombardier Q400NextGen" lidmašīnu. Lidojums ilgst stundu un 15 minūtes. Vienvirziena biļetes cena ir, sākot no 29 eiro, ieskaitot lidostu nodevas un transakcijas maksu. Lidojumu grafiks ir pieejams kompānijas mājaslapā www.airbaltic.com.

Vairāk par to, ko apskatīt Tamperē un citur Somijā, lasiet šeit.

"airBaltic" nodrošina tiešos lidojumus no Rīgas uz 60 galamērķiem. No 26. marta aviosabiedrība piedāvā lidojumus uz Tamperi (Somijā) un Odesu (Ukrainā), no 26. aprīļa – uz Kazaņu (Krievijā), no 2. maija – uz Aberdīnu (Lielbritānijā) un Stavangeru (Norvēģijā), no 4. maija – uz Ženēvu (Šveicē), no 11. maija uz Katāniju (Itālijā), no 16. maija uz Liepāju (Latvijā), no 26. maija – uz Madridi (Spānijā) un no 1. jūnija – uz Gēteborgu (Zviedrijā). No 13. jūlija līdz 17. augustam, laikā, kamēr būs slēgta Viļņas lidosta, "airBaltic" nodrošinās arī lidojumus uz Kauņu (Lietuvā). Nacionālā aviokompānija arī ievērojami palielināšot lidojumu skaitu uz Helsinkiem (Somijā) un Kijevu (Ukrainā).