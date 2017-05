Pirmdien, 1. maijā, pulksten 11 akcijas dalībnieki kopā atvērs durvis ar kopīgi veidotu video, ko varēs noskatīties gan Latvijas Piļu un muižu asociācijas "Facebook" profilā, gan citu dalībnieku sociālo tīklu kontos un mājas lapās.

Jau no pulksten 11 Svitenes pilī noris akcijas atklāšanai veltīts pasākums "Krāsains=Balts" ar mākslas tirgu, Lietuvas un Latvijas gleznošanas studiju un mākslas skolas audzēkņu izstādēm, modes skati, teātra izrādēm, koncertu un radošām darbnīcām.

Ja dodaties Rēzeknes novada virzienā, tad noteikti jāapmeklē Lūznavas muiža, jo pirmajā akcijas dienā tā apskatāma bez ieejas maksas.

2. maijā pulksten 18 Dundagas pils Lielajā zālē – Ziemeļkurzemes tautas dziesmu izlases "Zvaigžņotaj zemite" skanīga prezentācija. Piedalīsies grāmatas autors Uldis Punkstiņš.

Savukārt 3. maijā pulksten 16 – Ziemeļkurzemes kamerorķestra koncerts. Muzicēs Talsu, Rojas un Dundagas mūzikas skolu audzēkņi, absolventi un pedagogi. Ieeja brīva.

4. maijā Latvijā noris Baltā galdauta svētki un arī pilīs un muižās notiek dažādi pasākumi.

Elejas muižas Tējas namiņš aicina uzvilkt tautastērpu un pulksten 11 būt līdzās simtgades ozolu stādīšanas akcijai "Apskauj Latviju", baudīt muzikālu sveicienu, svinēt svētkus un mieloties pie kopīgi klāta galda, piedalīties radošās aktivitātēs un izbaudīt piparmētru dzērienu un gardumus Tējas namiņā.

Gaujienas Jaunajā pilī pulksten 14 notiek ozola stādīšana pie Gaujienas Jaunās pils līdzās Gaujienas ģimnāzijas pirmā izlaiduma klases stādītajiem ozoliem, tam sekos Baroneses un Barona svarīgs vēstījums visiem klātesošajiem par akciju "Apceļosim Latvijas pilis un muižas". Organizatori sola uzklāt baltu galdautu un svinēt mūsu svētkus ar dziesmām, baudot medu, maizi un pienu.

Pulksten 19 Jaunauces pilī notiek fotoizstādes "100 fotogrāfijas no jaunaucnieku albumiem " atklāšana un tējas baudīšana uz pils terases.

Pulksten 12 un 14 Tukuma pilsētas vēstures muzejā "Pils tornis" filmas "Tukuma slimnīcai 130" demonstrējums. Filmā atainota Tukuma poliklīnikas un slimnīcas izaugsme 130 gadu garumā. Filmu sagatavojis SIA "DK Media". Ieeja – ar muzeja biļeti.

Kārļa muižā šajā dienā aktivitātes aktīvā dzīves stila piekritējiem - 22 kilometrus garš nūjošanas pārgājiens gar Amatas krastu.

Brīvdienu turpinājumā gardēžiem jādodas uz Dikļu pili, kur 5. un 6. maijā varēs iepazīt Vācijas kultūru, nobaudīt izcilus vīnus un izgaršot pavasara delikatesei – sparģeļiem – veltīto ēdienkarti, ko piedāvā šefpavārs Jānis Siliņš.

Savukārt 6. maijā Krimuldas muižā iespēja baudīt ievziedu ajūrvēdas retrītu.

Biedrība "Latvijas Piļu un muižu asociācija" no 2017. gada 1. maija līdz 28. oktobrim aicina ikvienu piedalīties akcijā "Apceļosim Latvijas pilis un muižas", viesojoties 69 objektos, lai iepazītu to saimnieciskās un radošās dzīves lomu, kā arī nozīmi valstiskuma veidošanā. Galvenie akcijas noteikumi paredz, lai kļūtu par akcijas dalībnieku, ir jāsaņem apceļotāja karte un jāsāk ceļot. Karti var lejupielādēt interneta vietnē www.pilis.lv un izdrukāt vai saņemt jebkurā pilī un muižā, kas piedalās akcijā. Apceļotāji, kuri būs viesojušies vismaz piecas no 69 pilīm un muižām, saņemot par to atzīmi savā kartē, piedalīsies piļu un muižu dāvāto balvu izlozē, bet aktīvākie 50 apceļotāji saņems ielūgumu uz balli Jaunpils pilī 2017.gada 25. novembrī.

Akcija ir projekta "Iepazīsti pilis un muižas – Baltijas kultūras mantojuma glabātājas" galvenā šī gada aktivitāte. Akciju atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, "Virši-A" un "Tūrismagids.lv".

Latvijas Piļu un muižu asociācija ir profesionālā biedrība. Tā dibināta 2000.gadā un pašreiz apvieno 93 biedrus.