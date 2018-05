Saldējuma festivāls, latino ritmi un uguņošana: Jūrmalā norisināsies Kūrorta svētki

26. maijā Jūrmalā tiks atzīmēti Kūrorta jeb vasaras atklāšanas svētki. Visas dienas garumā paredzētas dažādas aktivitātes, piemēram, Saldējuma festivāls, salsas un latino deju meistarklases, ielu deju sacensības, kā arī Latvijā zināmu mūziķu koncerti.

Jūrmalas pilsētas domes pārstāve Zanda Krastiņa uzsver, ka šogad Kūrorta svētku programma ir plašāka un daudzveidīgāka – kopumā pasākumi norisināsies sešās vietās gan pilsētā, gan pludmalē.

Vakara koncerts un uguņošana

Foto: Publicitātes foto

Svētki kūrortpilsētā noslēgsies Majoru pludmalē, kur uz lielās skatuves koncertēs leģendārā britu grupa "Smokie". Jūras krastā izskanēs tādas populāras un daudziem pazīstamas dziesmas kā "Livin' Next Door To Alice", "Don't Play Your Rock 'n' Roll To Me", kā arī grupas dziesmas no jaunākā albuma. Vakara noslēgumā klausītājus iedvesmos mūziķu apvienība "Dagamba", bet pēc tam – svētku uguņošana Majoru pludmalē.

Saldējuma festivāls – Jūrmalas saldējuma garšas meklējumi

Dzintaru pludmalē notiks Saldējuma festivāls, kur visas dienas garumā par izdevīgām cenām varēs baudīt saldējumus, desertus un kokteiļus. Būs iespēja našķoties arī ar aukstajiem gardumiem no dažādiem Latvijas mājražotājiem un nobalsot par jaunā Jūrmalas saldējuma garšu. Šogad Saldējuma festivālu papildinās arī mūzika – uzstāsies pašmāju indie-rock grupa "Carnival Youth", dziedātājas Elza Rozentāle un Evilena Protektor, kā arī "MC orķestris".

Ielu deju cīņas

Foto: Publicitātes foto

Pludmalē posmā no Dzintariem līdz Majoriem visas dienas garumā valdīs ielu dejotāji, kas starptautiskajās ielu deju sacensībās "Ghetto Dance Jurmala Battle" rādīs savu meistarību divās kategorijās – ''hip hop'' un "popping". Dalībniekus vērtēs starptautiska ielu deju žūrija. Publiku iekustinās dīdžejs un bītmeikers K-EY no Jelgavas. Pasākumu vadīs "Ghetto Dance" pamatlicējs un iedvesmotājs Tarass Leočko.

Laikmetīga cirka izrāde un deju teātris

Dzintaru koncertzālē "Rīgas cirka skola" gan bērnus, gan pieaugušos aicinās piedalīties objektu manipulācijas pasaulē – ikvienam būs iespēja iemācīties žonglēšanu ar lakatiņiem, šķīvīšiem vai bumbiņām. Starptautisku mākslinieku komanda īpaši bērniem un jauniešiem ir izveidojusi laikmetīgā cirka izrādi "Citroni un medus". "Etta Ermini deju teātris" no Lielbritānijas apmeklētājus izklaidēs ar izrādi "Roadworks", kurā apvienota akrobātikas, breika, laikmetīgās dejas, cirka un teātra izrāžu elementi. Svētku laikā apmeklētājiem tiks atvērta apskatei arī vēsturiskā Dzintaru koncertzāle.

Mūziķi Horna dārzā un gājiens

Kūrortpilsētas svētkos Horna dārzā muzicēs akustiskās ģitāras meistars Kaspars Zemītis, mūziķis un komponists Jēkabs Nīmanis kopā ar sitaminstrumentālistu Ernestu Mediņu, Chris Noah, grupas "Pacific K" un "Cotton Island", kā arī jaunā dziedātāja Tīna Šipkēvica.

Viena no senākajām un skaistākajām vasaras sezonas atklāšanas tradīcijām ir Kūrorta svētku gājiens. Ik gadu tūkstošiem vairāku paaudžu jūrmalnieki dodas kūrortpilsētas ielās, lai ar krāšņiem tērpiem un priekšnesumiem sveiktu pilsētas viesus. Gājiena dalībniekus Majoru pludmalē ar muzikāliem priekšnesumiem sagaidīs grupa "Sudden Lights" un muzikālā apvienība "Labvēlīgais tips". Arī šogad atraktīvākais gājiena dalībnieku kolektīvs saņems tēlnieces Olgas Šilovas darināto ceļojošo Jūrmalas pilsētas kausu.

Foto: Publicitātes foto

Pirmo reizi Kūrorta svētkos – ārvalstu vēstniecības

Kūrorta svētkos piedalīsies arī ārvalstu vēstniecības un pārstāvniecības no vienpadsmit valstīm – Kanādas, Igaunijas, Francijas, Gruzijas, Ungārijas, Itālijas, Izraēlas, Lietuvas, Moldovas, Zviedrijas un Uzbekistānas. Svētku viesi iepretim Dzintaru koncertzālei varēs pārbaudīt savas zināšanas konkursos un spēlēs, kā arī iepazīties ar valstu raksturīgajiem ēdieniem, dzērieniem un mūziku.

Latino ritmi pludmalē

Dzintaru un Majoru pludmalē visas dienas garumā paredzētas dažādas aktivitātes jauniešiem un ģimenēm ar bērniem. Uz lielās skatuves uzstāsies dīdžejs, vīdžejs Enrike Fabregass (Enrique Fabregas) no Kubas. Kūrorta svētkos viņš apmeklētājus priecēs ar vasarīgiem latino un klubu mūzikas ritmiem. Pludmalē varēs piedalīties arī deju meistarklasēs, kurās būs iespēja apgūt salsas, mambo, rumbas un citu deju pamatsoļus.

Smilšu mākslinieki pludmalē veidos lielformāta mākslas darbus – ikviens varēs piedalīties smilšu darbnīcās un izveidot savu mandalu, gleznu un citus darbus. Pludmalē notiks arī vienīgais šīs vasaras "Ghetto football" turnīrs.

Foto: Publicitātes foto

Dzintaru mežaparkā ģimenes ar bērniem varēs sacensties domino spēlē, celt kluču torņus, kā arī izmēģināt un apgūt minigolfu, kornholu, trepju golfu un citas spēles.

Visos Jūrmalas Kūrorta svētku pasākumos ieeja bez maksas.