Samazinot ūdens līmeni HES, Daugavā no dzelmes iznirušas Salaspils viduslaiku pilsdrupas

Lai nodrošinātu Ķeguma hidroelektrostacijā (HES) un Rīgas HES hidrotehnisko būvju uzturēšanu un drošību atbilstoši normatīvajiem aktiem, no 6. līdz 9. septembrim "Latvenergo" pazeminājis ūdens līmeni Rīgas HES, kas sniedz unikālu iespēju ieraudzīt Salaspils viduslaiku pils drupas, kuras parasti atrodas zem ūdens.

1382. –1577. gadam pastāvējusī Livonijas ordeņa pils (Neu-Kirchholm) Daugavas labajā krastā iepretim Mārtiņsalai bija varena viduslaiku būve, no kuras militārais ordenis kontrolēja Daugavas ūdensceļu Rīgas pievārtē, minēts "Visit Salaspils". 1577. gadā pili nopostīja, bet netālu no pilsdrupām 16. gadsimtā veidojās Salaspils muiža ar parku. Saglabājušās pilsdrupas 20. gadsimta otrajā pusē bija iecienīta sarīkojumu un atpūtas vieta.

A/S "Latvenergo" informē, ka ūdens līmenis tiek pazemināts, lai nodrošinātu Ķeguma HES un Rīgas HES hidrotehnisko būvju uzturēšanu un drošību atbilstoši normatīvajiem aktiem. To apsekošanai laikā no 6. septembra līdz 8. septembrim ūdenskrātuvē uzturēs pazeminātu ūdenslīmeni līdz atzīmei 16,25 metri.

Ūdens līmenis Rīgas HES ūdenskrātuvē tika pakāpeniski samazināts 6. septembrī, bet svarīgi ielāgot, ka pēc apsekošanas darbu pabeigšanas tā pakāpeniska paaugstināšana sāksies 8. septembrī, sasniedzot normālu līmeni 9. septembrī.



Līmeņa pazeminājuma laikā Ķeguma HES lejas bjefā un Rīgas HES augšas bjefā veiks hidrotehnisko būvju mainīgās un zemūdens zonas apsekošanu un ģeodēziskos mērījumus. Šos darbus iespējams veikt, tikai uz laiku pārtraucot Rīgas HES darbu un pazeminot ūdens līmeni ūdenskrātuvē.

Starp citu, vērts piebilst, ka no 6. līdz 8. septembrim, iespējams, varēs kājām aiziet arī līdz Sv. Meinarda salai.