SAS uzsāk lidojumus no Rīgas uz Kopenhāgenu

SAS gaisa kuģi "Bombardier CRJ900"ar 88 sēdvietām uz Dānijas galvaspilsētu Kopenhāgenu dosies 12 reizes nedēļā – divas reizes dienā darba dienās un vienu reizi dienā brīvdienās.

No Rīgas uz Kopenhāgenu jau lido arī "airBaltic" un "Norwegian".

"Jau gadiem Skandināvija ir viens no Latvijas galvenajiem biznesa partneriem. Tas veicinājis darījumu ceļojumu skaita pieaugumu starp abām valstīm. Tāpēc, Latvijas ekonomikai uzrādot atveseļošanās pazīmes, SAS ir pieņēmis stratēģisku lēmumu uzsākt tiešos reisus starp Rīgu un Kopenhāgenu," uzsver Rūta Juciene, SAS vadītāja Baltijas valstīs un Krievijā.

"Starptautiskā lidosta "Rīga" ir gandarīta, ka mūsu senais partneris SAS ir ne tikai atgriezies Rīgā, bet arī turpina paplašināt maršrutu tīklu. Kopenhāgenas – Rīgas maršruts sniedz jaunas iespējas biznesa ceļotājiem ne tikai tiešajiem lidojumiem no un uz Rīgu, bet arī savienojamību ar citiem galamērķiem visā pasaulē," norāda lidostas "Rīga" valdes priekšsēdētāja Ilona Līce.

Atzīmējot pirmā reisa došanos ceļā, starptautiskā lidosta "Rīga" sveica aviokompāniju ar tradicionālo jaunā galamērķa torti, kas izveidota kā dāņu rakstnieka Hansa Kristiana Andersena pasaku grāmata par Mazo nāriņu. Mazā nāriņa ir Kopenhāgenas simbols – pēc pasakas motīviem tapusī slavenā Edvarda Ēriksena Mazās nāriņas skulptūra Langelinie promenādē Kopenhāgenā jau kopš 1913. gada ir viena no iecienītākajām tūristu apskates vietām.

Ko vēl apskatīt Kopenhāgenā, lasiet šeit.

Jau vēstīts, ka šā gada vasaras lidojumu sezonā, kas sākās svētdien, 26. martā, no starptautiskās lidostas "Rīga" būs iespējams doties uz 89 galamērķiem visā pasaulē. Papildus jau esošajiem maršrutiem aviokompānijas ceļotājiem piedāvās vēl 16 jaunus galamērķus gan biznesa ceļojumiem, gan atpūtas lidojumiem. Vairāk lasiet šeit.

Kopumā vasaras sezonā lidojumus no lidostas "Rīga" nodrošinās 17 aviokompānijas – "airBaltic", "Ryanair", "WizzAir", "Aeroflot", "SAS", "Finnair", "Norwegian Air Shuttle", "Lufthansa", "LOT Polish Airlines", "Utair", "Turkish Airlines", "Ukraine International Airlines", "RusLine", "Uzbekistan Airways", "Belavia", "Ellinair" un "Smartlynx Airlines".

No gada sākuma līdz 20. martam starptautiskajā lidostā "Rīga" ir apkalpoti 979 739 pasažieri – par 3,3 procentiem vairāk nekā 2016. gada tajā pašā periodā. Gada pirmajos divos mēnešos par 14,2 procentiem pieauga tranzīta un transfēra pasažieru skaits, sasniedzot 26 procentus no kopējā pasažieru skaita. Vispopulārākie galamērķi janvārī un februārī bija Londona, Maskava un Frankfurte.

2016.gadā lidosta "Rīga" apkalpoja vairāk nekā 5,6 miljonus pasažieru – gandrīz 45 procenti no kopējā Baltijas valstu pasažieru skaita.