Šauļos nedēļas nogalē notiks gadatirgus, ekskursijas, parādes un citi pasākumi

10. martā no pulksten 11 līdz 20 un 11. martā no 11 līdz 18 Šauļos notiks lielais gadatirgus "Saules garša", būs pārgājieni, ekskursijas, koncerti, izstādes un citi pasākumi par godu Lietuvas neatkarības atjaunošanai, pastāstīja Šauļu Tūrisma informācijas centra vadītājs Arvidas Valentelis. Viņš aicina ciemos braukt arī kaimiņus no Latvijas.

Piektdien – gadatirgus, bezmaksas ekskursijas un foto orientēšanās

10. martā pulksten 12 paredzēta svētku atklāšana. Tikšot dziedāta Lietuvas himna kopā ar 700 Šauļu Didždvarja ģimnāzijas skolēniem, Šauļu valsts kamerkori "Polifonija" un grupu "Ritmas kitaip".

Pulksten 12.45 notiks pārgājiens "11 fotogrāfijas Lietuvai", kas ļaušot doties ainaviski skaistā 11 kilometrus garā pārgājienā un fotografējies pie Šauļu pilsētai un Lietuvai nozīmīgiem objektiem. Pārgājiena organizators ir Šauļu Normunda Valtera jaunatnes skola. Komandas pulcēsies pulksten 12.45 Vilniaus g. bulvārī, pie Kaštonų al. Reģistrācija pārgājienam līdz 7. martam, rakstot uz e-pastu nvalterio.sim@gmail.com. Informācija par pārgājienu pa tālruni +370 41 553 007. Pēc tam fotogrāfijas līdz 17. martam varēs sūtīt uz e-pasta adresi 11nuotrauku@gmail.com.

Savukārt no pulksten 15 līdz 17 notiks foto orientēšanas tūrisma pārgājiens. Tajā aicinātas piedalīties divu līdz sešu cilvēku komandas, kas vēlas iepazīt Šauļu pilsētas vēsturi un kultūru, aktīvi ceļojot. Organizatori: Jauno tūristu centrs un tūrisma informācijas centrs. Informācija: pa tālruni +370 41 523 110, e-pasta adrese tic@siauliai.lt. Dalībnieku komandu reģistrācija no pulksten 14.45 pie Tūrisma informācijas centra (Vilniaus g. 213).

Bet pulksten 16 Šauļos notiks bezmaksas ekskursija "Ko atceras vēsturiskie Šauļu koki". "Apmeklēsim kokus, kas mums atgādina lietuviešu valodas atgūšanas prieku, cilvēkus un notikumus, kas aizveda līdz 11. marta notikumiem," stāsta Valentelis.

Satikšanās vieta – tūrisma informācijas centrs. Organizators – tūrisma informācijas centrs. Nepieciešama iepriekšēja reģistrēšanās pa tālruni +370 41 523 110 vai, rakstot uz e-pasta adresi tic@siauliai.lt.

Sestdien – parāde, ceļošanas piedāvājumi Lietuvā, basketbols un ekskursija





11. martā svētki sāksies ar jaunu sparu. Šauļu viesi aicināti saposies patriotiski, tad nofotografējies pie sava iemīļotākā Šauļu objekta un augšupielādēt fotogrāfiju "Instagram" ar tēmturi #visitsiauliai. Tiem, kas to izdarīs, būs iespēja laimēt "Saulės skonis" vakariņas četriem.

Sestdien Šauļu arēnā (Jono Jablonskio g. 16) notiks arī "3x3" basketbola turnīrs. Ieeja bez maksas.

Pa dienu no pulksten 11 līdz 18 būs arī laba iespēja iepazīties ar tūrisma un ceļošanas iespējām Lietuvā. Piedalīsies Ķelmes, Paģēģu un Šauļu tūrisma informācijas centri.

Pulksten 11 svētku kulminācija paredzēta Trīskrāsu karoga gājienā ar dziesmu "Lietuva mūsu sirdīs". Gājiena dalībnieku satikšanās pulksten 10 Lieporju parkā pie Signataru alejas sākuma (Statybininkų g.). Organizē Bruņoto spēku brīvprātīgo Prisikėlimo militārā apgabala 6. vienība

Pulksten 11 notiks arī svētā mise Sv. apustuļu Pētera un Pāvila katedrāle, Aušros taka 3.

Bet pulksten 12 paredzēts svētku piemiņas brīdis un Lietuvas valsts karoga pacelšana un koncerts.

Pulksten 12.30 ekskursija ar autobusu "Šauļi 11. marta atbalsīs" (4 eiro). Organizators: tūrisma informācijas centrs. Satikšanās vieta: "Saulės diskų" strūklaku skvērs pie Šauļu pilsētas pašvaldības. Nepieciešama iepriekšēja reģistrēšanās pa tālruni +370 41 523 110 vai, rakstot uz epasta adresi tic@siauliai.lt.

Bezmaksas muzeji un izstādes

Šauļu "Aušras" muzeja struktūrvienību izstāžu un ekspozīciju apmeklēšana šajā nedēļas nogalē arī būs bez maksas:

11.00−13.00. Haima Frenkeļa villa (Vilniaus g. 74)

11.00−17.00. Fotogrāfijas muzejs (Vilniaus g. 140), Velosipēdu muzejs (Vilniaus g. 139), Radio un televīzijas muzejs (Vilniaus g. 174), Žaļūķu dzirnavnieka saimniecība (Architektų g. 73)

11.00−15.00. 2016. gada Baltijas valstu jaunā gleznotāja balvas ieguvējas Rosandas Sorakaites glezniecības darbu izstāde "Persidengimai" un Francijas mākslinieku grafikas darbu izstāde. Šauļu mākslas galerija, Vilniaus g. 245

11.00–16.00. Aļģirda Vadokļa (Klaipēda) glezniecības izstāde "Bez nosaukuma" un Alvīda Šalkauska fotogrāfiju izstāde "Naturamix". Šauļu pilsētas kultūras centrs "Laiptų galerija", Žemaitės g. 83

Līdz 18. martam literatūras izstāde "Lietuva mūsu sirdīs". Pašvaldības publiskās bibliotēkas "Saulės" filiāle, K. Korsako g. 10

Astoņdesmito gadu beigās tāpat kā abās pārējās Baltijas valstīs Lietuvā sākās nacionālās atmodas kustība. 1988. gada 3. jūnijā tika nodibināta organizācija "Sajūdis" ("Kustība") , par kuras vadītāju kļuva Vītauts Landsberģis. Sākotnēji šī organizācija iestājās par Lietuvas autonomiju, bet vēlāk jau pieprasīja Lietuvas neatkarību. 1990. gada 11. martā Lietuvas Augstākā Padome pieņēma Lietuvas valsts atjaunošanas aktu. 15. martā PSRS pieprasīja akta atsaukšanu un, draudot arī ar militāru spēku, ieviesa politiskas un ekonomiskas sankcijas pret Lietuvu. Tam sekoja 1991. gada janvāra traģiskie notikumi Viļņā. Pēc tam Lietuvu tāpat kā citas Baltijas valstis pirmā de jure atzina Islande, tika atjaunota valsts konstitūcija un ievēlēts parlaments un prezidents.

Tagad Lietuvā 11. martu svin kā Neatkarības atjaunošanas dienu.