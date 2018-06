Senlatviešu rituāli un ugunsriteņi – Jūrkalne aicina svinēt vasaras saulgriežus tradicionālās noskaņās

Ceturtdien, 21. jūnijā, pulksten 19 Jūrkalnes Ugunspļavā gan lieli, gan mazi aicināti lustēties tradicionālajās vasaras saulgriežu svinībās ar senlatviešu rituāliem un dziesmām, portālu "Delfi" informēja "Ventspils Novadnieks" redaktore Marlena Zvaigzne.

Kā atgādina Zvaigzne, kopš 2010. gada Jūrkalne ir galvenā vasaras saulgriežu svinību vieta Ventspils novadā, to labprāt apmeklē ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī viesi no tālienes. Šoreiz vasaras saulgrieži Jūrkalnē būs arī folkloras festivāla "Baltica 2018" viens no noslēguma pasākumiem, tādēļ pagastā gavilēs 34 folkloras kopu dziedātāji, atklājot tēmu "Jāņi. Ziedēšana".

Folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi Jūrkalnē ieradīsies pulksten 16 un kopā ar citiem līgotājiem dosies uz stāvkrastu, lai ietu rotaļās. Pēc tam notiks vainagu pīšana un rotāšanās Ugunspļavā. Savukārt pie bibliotēkas skanēs stāsti un tautasdziesmas par tautastērpiem, bet suitu satikšanās vietā varēs uzzināt, kādi ir Jāņu ēdieni.

Pulksten 19 Ugunspļavā sāksies folkloras kopu koncerts, bet jau ap pulksten 21.15 paredzēta lielā ugunskura iedegšana. Savukārt no plkst. 21.30 līdz 22.30 folkloras kopas sadziedāsies pie jūras, pavadot saulīti jūrā. Jau pulksten 22.34 no stāvkrasta jūrā laidīs ugunsriteni, bet pulksten 23.20 dedzinās pūdeli, bet pusnaktī griezīs ugunsratu. Pēc tam līdz rīta gaismai notiks danči un skanēs dziesmas.

"Aicinām arī jūs pievienoties vasaras vakara mistērijai, lai kopā piedzīvotu saulgriežu nakts burvību. Šie dabas svētki ir laiks, kad smelties mūsu senču zināšanas, izjust savu piederību dabai, kā arī gūt spēkus un enerģiju visai vasarai un gadam," aicina "Ventspils Novadnieks" redaktore.