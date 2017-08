Sestdien Spīķeru kvartāls aicina sajust pagājušā gadsimta šarmu 'Retro gadatirgū'

Šajā nedēļas nogalē Rīgā būs iespējams aizraujoši pavadīt laiku un sajust pagājušā gadsimta šarmu. Spīķeru radošajā kvartālā sestdien, 5. augustā, norisināsies "Retro gadatirgus", kura ietvaros būs iespēja patīkama muzikālā noformējuma pavadībā apmeklēt "Rīgas krāmu tirgu". Ja pat negribas neko iegādāties, tad interesanta ekskursija garantēta!

Iecienītajā krāmu tirdziņā būs iespējams iegādāties preces dažādiem mērķiem un vajadzībām. Tirdziņa piedāvājumā būs gan antīkas mēbeles, gan mājas interjera priekšmeti, tehnika, vinila plates un atskaņotāji, nozīmītes, porcelāna figūriņas, trauki, grāmatas, aksesuāri, rotaļlietas, apģērbi un citas aizraujošas lietas no šī un pagājušā gadsimta.

Uz skatuves no plkst. 13.00 koncertēs trīs pašmāju apvienības. Koncertprogrammu atklās grupa "Pilnmēmess", kuras repertuārā ir populārākie pašmāju mūzikas hiti no pgājušā gadsimta otrās puses. Plkst. 14.00 uz skatuves kāps atlernativā/indie grupa "Sub Scriptum", savukārt programmas noslēgumā, plkst.15.00, uzstāsies pop-roka grupa "Find Florent".

Paralēli tirdziņam un skatuves programmai no plkst. 13.00 Spīķeru laukumā varēs aplūkot retro motociklu izstādi, tiks pūsti lieli un mazi ziepju burbuļi un sagaidāmi arī citi pārsteigumi.

"Retro gadatirgus" norisināsies Spīķeru kvartāla laukumā, Maskavas ielā 8, no plkst.11.00 līdz plkst.18.00. Ieeja pasākumā bez maksas. Plašāka informācija par pasākumu lasāma šeit.