Šī gada jaunie lidojumi no Rīgas: ko apskatīt jaunatklātajos galamērķos?

Šogad no Rīgas tiks atklāti lidojumi uz vairākiem jauniem galamērķiem. Piedāvājam iepazīties ar turienes apskates objektiem un smelties idejas jauniem ceļojumiem.





Saulainā vasarnieku paradīze Odesa

Odesa ir Ukrainas trešā lielākā pilsēta, kas atrodas pie Melnās jūras. Vasarā to piepilda atpūtnieku smiekli, vietējo asprātības un laiskā brīvdienu gaisotne. Ne velti to mēdz dēvēt par Ukrainas vasaras galvaspilsētu. Lūk, dažas no Odesas interesantākajām un ievērojamākajām vietām!

Šarmantā piejūras pilsēta dibināta 1794. gadā un ir salīdzinoši jauna, ja ņem vērā, ka Ukrainas galvaspilsētai Kijevai ir vairāk nekā 1000 gadu, bet Ļvivai – 800. Tomēr arī Odesai ir ko piedāvāt gan vēsturiskas arhitektūras, gan Melnās jūras gardumu cienītājiem. Tieši tādēļ tur var sastapt ceļotājus no visas pasaules. Turklāt šīs pilsētas iedzīvotāji ir plaši pazīstami ar savu lielisko humora izjūtu.

Interesanti, ka Rīgā dzimušais izcilais režisors Sergejs Eizenšteins filmā "Bruņukuģis "Potjomkins"" ir padarījis slavenu vienu no Odesas arhitektūras elementiem - Potjomkina (kādreiz Rišeljē) kāpnes. Tās atrodas gleznainā vietā un no tām paveras skats uz Odesas ostu. Šīs kāpnes ir viens no pilsētas simboliem. Tās būvētas 19. gadsimtā un sastāv no 192 pakāpieniem.

Savukārt Deribasova ielas vienā malā ir pilsētas dārzs ar vientuļo krēsla pieminekli slavenajam romānam "Divpadsmit krēsli". Šī ir viena no fotografētākajām Odesas vietām un vēl viens pilsētas simbols, kas jāredz. Turklāt pastāv ticējums, ka, ja kaut ko, šeit sēžot, vēlēsies, tas piepildīsies. Bet grāmatas galvenā varoņa, dižā kombinatora Ostapa Bendera skvērs un bronzas soliņš, uz kura sēž viens no savulaik leģendārākajiem pilsētas iemītniekiem, aktieris un dziedātājs Leonīds Utjosovs, atrodas nedaudz tālāk.

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" 26. martā uzsāks lidojumus no Rīgas uz Odesu. Lidojumus, kas ilgs divas stundas un 30 minūtes, paredzēts veikt līdz četrām reizēm nedēļā ar "Boeing 737" un "Bombardier Q400NextGen" lidmašīnām.