Siguldas tropu tauriņu mājā norisināsies Zilā morfīda festivāls

No 28. septembra līdz 8. oktobrim Siguldas tropu tauriņu māja aicina uz Zilā morfīda festivālu, kura laikā apmeklētāji varēs skatīt vairāk nekā 100 šīs sugas tauriņus.

Zilais morfīds (Blue morpho) ir viens no Siguldas tropu tauriņu mājas iecienītākajiem apmeklētāju tauriņiem. Tāpat Zilais morfīdu tauriņš ir viens no pieņemtajām 29 sugām un 147 pasugām, kas ietilpst "Morpho" ģintī. Tie galvenokārt sastopami Dievidamerikā un Centrālamerikā, taču to spārnu atvērums ir no 7,5 līdz pat 20 centimetriem.

Foto: Publicitātes foto

Metāliski zilais spārnu krāsojums ir paredzēts plēsoņu atbaidīšanai - lidojot spārnos atspīd saules gaisma, kas atbiedē pretiniekus. Bet aizvērtiem spārniem Zilajam morfīdam ir vairākas māņacis, kas atbiedē dažādus plēsējus. Ja māņacij uzbrūk, tad tauriņu spārnā paliek robs, bet tas var turpināt dzīvot par spīti gūtajai traumai. Tā kūniņas ir koši zaļā krāsā, kas ļoti labi spēj saplūst ar zaļiem augiem apkārtējā vidē. Tauriņi uzturas grupās jeb baros, kas ļauj tiem ilgāk izdzīvot, bet viss dzīves cikls aizņem aptuveni 115 dienas. Tauriņš uzturā uzņem augļu sulu - favorītu sarakstā minami kivi, mango un banāni.

Kādus vēl tauriņus iespējams skatīt šajā tropu mājā, lūko šajā rakstā.

Foto: Publicitātes foto

Siguldas tauriņu mājā ir iespēja skatīt arī tropu ziedus un augus, elegantus bruņurupučus, krāsainas zivis un dziesmu dziedošus putniņus. Tas atrodas Siguldas Svētku laukumā, Lāčplēša ielā 9A.