Skolēni par puscenu ar vilcienu var doties izzināt enerģētikas vēsturi Ķegumā un energoefektivitāti Jūrmalā

Jau ceturto mācību gadu ar 50 procentu atlaidi vilciena biļetei skolēniem ir iespēja apmeklēt Enerģētikas muzeju Ķegumā un "Elektrum" Energoefektivitātes centru Jūrmalā.

Laika posmā no 2018. gada 1. septembra līdz 2019. gada 21. jūnijam "Latvenergo" koncerns un AS "Pasažieru vilciens" turpina īstenot projektu "Kāp vilcienā un dodies iepazīt enerģētikas vēsturi Ķegumā un energoefektivitāti Jūrmalā!".

Apvienojot savus resursus un veicinot skolēnu izziņu, kā arī izpratni par energoefektīvu dzīvesveidu, AS "Latvenergo" un AS "Pasažieru vilciens" nodrošina iespēju skolām no visas Latvijas apmeklēt Enerģētikas muzeju Ķegumā un Energoefektivitātes centru Jūrmalā. Projekta ietvaros trīs gadu laikā jau 2592 skolēni ir devušies izzinošās enerģētikas ekskursijās.

Projekta laikā Latvijas izglītības iestāžu audzēkņiem un viņu pavadošajām personām AS "Pasažieru vilciens" nodrošina 50 procentu atlaidi vilciena biļetēm (vienā virzienā vai divos virzienos) ar vilcienu no jebkuras dzelzceļa stacijas uz Ķegumu (stacija "Ķegums") un Jūrmalu (staciju "Majori"), lai apmeklētu bezmaksas ekskursijas un izglītojošās nodarbības Enerģētikas muzejā Ķegumā un Energoefektivitātes centrā Jūrmalā.

"Enerģētikas muzejā Ķegumā un Energoefektivitātes centrā Jūrmalā sadarbības projekta ietvaros piedāvājam izglītojošas nodarbības dažādām vecuma grupām. Lai iepazītu ekspozīcijas dārgumus, aicinām apmeklētājus viedierīcēs izmantot mobilo lietotni "Enerģētikas muzeja mobilais gids" Ķegumā un erudīcijas spēli Energoefektivitātes centrā", stāsta Ingrīda Lāce, AS "Latvenergo" Starptautisko attiecību un korporatīvās sociālās atbildības direktore.

"Rūpēm par apkārtējo vidi un izpratnei par atjaunojamiem energoresursiem nākotnē ir jābūt pašsaprotamai, tādēļ jau šodien bērniem ir jārod priekšstats par elektroenerģijas priekšrocībām un jādod iespēja domāt par to, kā dzīvot mūsdienīgi, vienlaikus cieņpilni patērējot dabas dotos resursus. Elektrovilciens ir viens no dabai draudzīgākajiem transporta veidiem, tādēļ mēs aicinām skolēnus un viņu skolotājus izmantot iespēju braukt ar 50 procentu atlaidi uz Enerģētikas muzeju Ķegumā un Energoefektivitātes centru Jūrmalā. Manuprāt, ir arī lieliski, ka, dodoties skolas ekskursijā ar elektrovilcienu, jaunajam pasažierim rodas priekšstats par elektroenerģijas jaudu un iespējām, jo tik ikdienišķa parādība kā elektrība spēj dzīt uz priekšu milzīgu pasažieru vilcienu," saka AS "Pasažieru vilciens" valdes priekšsēdētājs Rodžers Jānis Grigulis.

Pieteikšanās

Grupas (no 10 līdz 30 cilvēkiem) atbildīgajai personai piecas darba dienas iepriekš nepieciešams pieteikties ekskursijai uz:

Enerģētikas muzeju Ķegumā (e-pasta adrese: muzejs@latvenergo.lv, tālruņa numurs: 65010355),

"Elektrum" Energoefektivitātes centru Jūrmalā (e-pasta adrese: eec@elektrum.lv, tālruņa numurs: 67728567).

Katrai grupai tiks izstrādāts, saskaņots un nosūtīs izdevīgākais brauciena laika plāns un maršruts, iekļaujot arī Enerģētikas muzeja vai Energoefektivitātes centra apmeklējumu. Apskatīt vilciena kustības grafiku un izvēlēties ērtāko reisu iespējams šeit.