2014. gadā trīs latviešu jaunieši devās ekspedīcijā uz Pita salu Jaunzēlandē, kas ceļā no Latvijas ir tālākā pasaules apdzīvotā vieta. Ekspedīcija ilga gandrīz divus gadus, to laikā aptuveni 18 000 kilometru garais ceļš tika mērots ar vilcieniem, autobusiem, velosipēdiem, kuģiem un vienu avioreisu no Bali salas līdz Jaunzēlandei. Garajā ceļā jaunieši viesojās 16 pasaules valstīs, lai iegūtu līdzekļus ceļošanai, jaunieši ekspedīcijas laikā veica dažādus gadījuma darbus, kas reizē deva iespēju iepazīt vietējos iedzīvotājus un gūt neatkārtojamu pieredzi. Ekspedīcijas noslēgumā Pita salā tika uzstādīta no Latvijas ozolkoka izgatavota virziena norāde uz Latviju.

Tematiskā tūrisma vakara viesi būs divi ekspedīcijas dalībnieki – Dainis Pudelis un Ivars Brencis. Vakara gaitā viņi dalīsies iespaidos par tālo ceļojumu, atklājot interesantākos ekspedīcijas piedzīvojumus, stāstus par sastaptajiem cilvēkiem, redzētajām pasaules vietām, kā arī demonstrējot fotogrāfijas no ceļojuma gaitas.

Tematiskais tūrisma vakars "Garākais ceļš uz tālāko vietu" norisināsies ceturtdien, 30. martā, pulksten 18 Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī, Akadēmijas ielā 1. Dalības maksa 1,50 eiro, pirmsskolas vecuma bērniem bez maksas. Vairāk informācijas un pieteikšanās tūrisma vakaram pa tālruni 63005445 vai mājaslapā www.tornis.jelgava.lv.