Stāsti par Rīgu, ko nedzirdēt vēstures stundās

Katru dienu ejam pa galvaspilsētas ielām, reizēm pat nepievēršot uzmanību, kas atrodas ap mums. Bieži, kad kāds ārzemnieks jautā, ko šeit apskatīt, ir grūti ko ieteikt, jo viss taču it kā zināms. Vai tiešām? Daudziem šķiet, ka brīvā dienā jābrauc tālu prom, lai uzzinātu ko jaunu un apskatītu ko interesantu. Vērienīgajā projektā "Rīgas maršruti" portāls "Tūrisma Gids" atklāj, ka tā vis nav, un iepazīstina ar Rīgu no jauna gan mūs pašus – Latvijas iedzīvotājus, gan visus, kas grib to apskatīt.