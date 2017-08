Studenti Somā parkā Igaunijā uzbūvējuši inovatīvu peldošu pirti, ko var izmantot bez maksas

Somā (Soomaa) nacionālo parku kā atpūtas un dabas baudīšanas vietu iecienījuši arī Latvijas ceļotāji. Šogad tur notikušajā starptautiskajā vasaras skolā "Design and Making Summer School FLOODED" studenti, kas Igaunijā ieradušies no 13 valstīm, tostarp arī Zane Kalniņa no Latvijas, radījuši interesantu, jauna koncepta dabas tūrisma objektu – VALA saunu jeb somu pirti. Šo skolu organizēja Igaunijas Mākslas akadēmijas Interjera arhitektūras departaments un Igaunijas mežu apsaimniekošanas centrs.

Foto: Mari Hunt

Kā pastāstīja viena no vasaras skolas organizatoru komandas dalībniecēm Trīna Manika (Triin Männik), vārdam "Vala" skandināvu valodās ir vairākas nozīmes. ""Vala" somu valodā nozīmē "zvērests", islandiešu – "iztvaicēt", šķiet, tieši meitene no Islandes ierosināja šo nosaukumu, bet igauņu valodā tas nozīmē "uzliet", un pirtī mēs uzlejam ūdeni uz karstajiem akmeņiem. Tā nu šis vārds simbolizē to, cik dažāda bija komanda, kas būvēja šo saunu. Saunas izmantošana turpmāk ikvienam būs bez maksas, un iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama, vienkārši jādodas turp, bet, jā, tur priekšā jau kāds var būt. Tagad pirts ir Igaunijas mežu apsaimniekošanas centra infrastruktūras daļa, līdzīgi kā pastaigu takas purvos un atpūtas vietas. Šis departaments tiešām īsteno daudz projektu un mēs ar viņiem sadarbojamies, lai radītu kādus interesantus piemērus, kā mežu pastaigu un pārgājienu infrastruktūra varētu izskatīties, ja to veido pienācīgi un ņem vērā apkārtni un vietas kontekstu."

Foto: ekasisearhitektuur.ee

Arhitektūras un dizaina programmu studentu grupa no dažādām valstīm izraudzīta jau pavasarī no liela skaita pieteikumu. Kā stāsta Trīna, Igaunijas Mākslas akadēmijas studentu iepriekšējie projekti, piemēram meža megafoni RUUP un vēl viens peldošs projekts VEETEE (attēlā augstāk), nelielo Interjera arhitektūras departamentu padarījuši labi zināmu dizaina izglītības jomā. Tādēļ interese par dalību "The Flooded Summer School" ir liela. Vasaras skola notika Somā dabas parkā, kas slavens ar tā saukto piekto gadalaiku jeb plūdiem pavasarī un rudenī, tādēļ šajā dabas objektā nepieciešama infrastruktūra, ka spēj izturēt ūdens līmeņa maiņu lielajos purvos un mežos. "Peldošā arhitektūra" tādēļ esot lieliska izvēle.

Foto: Mari Hunt

Arhitektūras forma, kas izvēlēta šī gada vasaras skolai, bija pirts. Pagājušajā vasarā arī veidoti peldošie objekti – peldoša ugunskura vieta, atpūtas laukums un arī pirts, bet tā tomēr nav izturējusi laika un upes pārbaudi, tādēļ šogad jauna studentu grupa pieņēmusi izaicinājumu piešķirt formu idejai par ūdenī esošu saunu, kas iekļautos ainavā.

Foto: Mari Hunt

Kā teikuši skolas pasniedzēji, peldošās saunas koncepts ietver gan arhitektūru, gan interjera dizainu, gan celtniecībai nepieciešamo fiziku, dažādus klimata un kultūras aspektus, tādējādi dodot lielisku iespēju iepazīstināt skolas dalībniekus ar nozīmīgu ziemeļu kultūras elementu saunu, kas igauņu ikdienas dzīvē vēsturiski ieņēmusi lielu lomu no dzimšanas brīža līdz pat nāvei. Parasti pirts rituāls ietver arī ūdens izmantošanu, šajā gadījumā nogādājot cilvēkus tieši Somā upes straumē. Turklāt šī upe vismaz reizi gadā applūst, un tad ūdens klāj gan pļavas, gan apkārtnes dārzus, radot neparastu, pilnīgi citādu pasauli.

Foto: Mari Hunt

Iecerēts, ka šī pirts būs pieejama ikvienam publiskai izmantošanai un bez maksas. Tā ir pārvietojama, pašiem airējoties uz vietu, kur vēlas pērties, un to turpmāk pārvaldīs Igaunijas mežu apsaimniekošanas centrs. Tā paredzēta gan vietējiem, gan tūristiem. Saunas autori gan aicina visus to izmantot uzmanīgi un atbildīgi, uzturēt apkārtni tīru un sargāt pašiem sevi. Uz peldošās platformas nav atļauts uzturēties vairāk par pieciem cilvēkiem vienlaicīgi.

Vasaras skolas pasniedzēji bija igauņu arhitektūras biroja "b210" arhitekti, somu arhitekts Sami Rintala, Igaunijas Mākslas akadēmijas Interjera arhitektūras departamenta vadītājs Hanness Prakss un arhitekts Džastins Takers.