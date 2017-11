Svinīgi noslēgusies aizraujošā tūrisma akcija 'Simtgades dārgumi'

Šajā nedēļas nogalē finiša taisnē iegāja tūrisma akcija "Simtgades dārgumi", kas svinīgi noslēdzās ar galvenās balvas – tūristu klases velosipēda – saņēmēja izziņošanu. Pasākuma noslēgumā, kuru organizēja Valmieras Tūrisma informācijas centrs kopā ar Kocēnu, Burtnieku un Beverīnas novadiem, pulcējās visi dalībnieki.

Par galvenās balvas ieguvēju tika kronēta Evija Baltānova no Līgatnes, kura turpmāk dažādos piedzīvojumos varēs doties ar tūristu klases velosipēdu. Uz akcijas noslēgumu bija ieraudies Evijas krustmāte Halina Žīgure, atklājot, ka ģimene ir kaislīgi ceļotāji un labprāt iesaistās dažādās akcijās. Šī šķitusi pārāk interesanta, lai tajā nepiedalītos. Jāpiemin, ka Evija bija atradusi visus 20 akcijas slēpņus. Balvu nodrošināja Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar SIA "Aktīvā tūrisma centrs Eži".

Akcijai atsaucās ļoti plašs dalībnieku skaits, un kopā tika iesniegtas 205 aizpildītas akcijas anketas. Visvairāk dalībnieku bija no Valmieras (80) un Rīgas (33). Aktīvi bijuši arī kaimiņu novadu iedzīvotāji, kā arī ceļošanas entuziasti un slēpņu meklēšanas meistari no Ventspils, Saldus, Madonas, Alūksnes, Limbažiem, Ogres, Valkas u.c. Akcijas bukleti atceļojuši pat no Igaunijas.

Dalībnieki priecājās, ka slēpņi paslēpti dažādās vietās, radot papildu piedzīvojumu. Jaunatklājums daudziem bijis "Caurumkrogs" Kocēnu novadā, kas savas durvis apmeklētājiem vēra tikai vasarā. "Simtgades dārgumi" bija lielisks laika pavadīšanas veids, par ko liecina fakts, ka īpaši aktīvas bijušas ģimenes ar bērniem.

Tūrisma akcija tika veidota pēc visā pasaulē atpazīstamās spēles "Geocaching" noteikumiem, kas Latvijā pazīstama arī kā slēpņošana. Lai piedalītos akcijā, dalībniekiem pēc īpašiem pavedieniem bija jāapmeklē dažādi slēpņi, atrodot tajos atslēgvārdus uz apslēptajiem dārgumiem.

Pavisam bija 20 slēpņu, no kuriem bija jāatrod vismaz desmit. Simtgades dārgumi "slēpās" koku dobumos, zem jumtiņiem un tiltiņiem, parkos, dārzos, pludmalē un citviet. Pavedieni ceļotājus izveda gan pa dabas takām, gan kultūrvēsturiskiem objektiem, aicinot akcijas dalībniekus paviesoties Valmieras pilsētā, Kocēnu, Burtnieku un Beverīnas novados un atklāt arī maz zināmus objektus un stāstus par tiem.

Atslēgas vārdi nesa ziņas par Latvijas dārgumiem, kas pieejami ikvienam un ko katrs vara dāvināt savai valstij svētkos: kultūras mantojums, daba, patriotisms, gudrība, uzņēmējdarbība, māksla, vēsture, aktīvā atpūta, arhitektūra, leģendas, senatnes pieskāriens, ainava, rosīgums, ūdens, Latvijas #zemesgarša, spēks, kustība, diženums, tradīcijas un radošums.