Tapusi mobilā lietotne, kas palīdzēs iepazīt Cēsis

Sākot ar 27.jūliju Cēsu pilsētas viesiem ir pieejama jaunā Cēsu tūrisma aplikācija mobilajām ierīcēm "Cēsis – Explore Hansa". Lietotne ērtā veidā ļauj iepazīt Cēsis un pilsētas apkārtni, izceļot Hanzas laika vērtības un mantojumu.

Lietotnē apkopta informācija par Cēsu un apkārtnes tūrisma objektiem, ēdināšanas un nakšņošanas vietām, norādītas dažādas izklaides iespējas, lielākie pilsētas pasākumi un tūristiem svarīga servisa informācija – bankomāti, tualetes, taksometru stāvvietas, medicīnas iestādes un citi. Tāpat aplikācija piedāvā iespēju doties pastaigās pa pilsētu, izmantojot dažādus tematiskos maršrutus. Lietotne ir latviešu, krievu, angļu, vācu un igauņu valodās, tā bez maksas ir pieejama "Google Play" un "App Store" veikalos, kā arī to var lejuplādēt, noskenējot "QR" kodu, kas atrodams dažādās tūrisma pakalpojumu sniegšanas vietās pilsētā.

Lai cēsniekus un pilsētas viesus iepazīstinātu ar lietotni, ikviens no 27. jūlija ir aicināts iesaistīties apceļošanas akcijā un iepazīt Cēsīs vietas, kas saistītas ar amatniecību un tirdzniecību. Reizē tas ir arī veidots kā iepirkšanās maršruts, ar kura palīdzību pilsētas viesi var apmeklēt daudzos mazos, bet ļoti interesantos veikaliņus, kuri paslēpušies dažādos vecpilsētas nostūros.

Akcijas dalībnieku uzdevums ir lejuplādēt aplikāciju savā mobilajā ierīcē, sadaļā "Maršruti" izvēlēties maršrutu "Hanzas amatu mantojums Cēsīs" un doties to izpētīt. Pastaigas laikā katrā no deviņiem maršrutā atzīmētajiem objektiem jāpaņem tur noglabātais vārds, kuru izsniegs konkrētās vietas darbinieki. Pēc visa maršruta izstaigāšanas no iegūtajiem vārdiem ir jāizveido teikums. Ar izveidoto teikumu jāierodas Cēsu Tūrisma informācijas centrā Baznīcas laukumā 1, kur pēc atbildes saskaņošanas dalībnieks saņems balvu. Akcija ilgs līdz 2018. gada 30.decembrim.

Mobilās lietotnes Cēsīm, Valmierai, Koknesei, Limbažiem, Straupei, Kuldīgai, Pērnavai, Vīlandei un Visbijai tapušas Centrālās Baltijas programmas projekta "Hanzas vērtības ilgtspējīgai attīstībai" ietvaros. Viens no projekta mērķiem ir popularizēt vēsturiskās Hanzas savienības vērtības un veidot jaunus tūrisma produktus, piedāvājumus un pakalpojumus, lai kopīgi attīstītu Hanzu par vadošo tūrisma zīmolu Baltijas jūras reģionā. Projekts "HANSA" tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda Centrālās Baltijas programmas 2014. – 2020. gadam atbalstu, un tā mērķis ir stiprināt vēsturiskās Hanzas savienības vērtības. To īsteno 11 Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas partneri no 2015. gada oktobra līdz 2018. gada decembrim.