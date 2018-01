Tērvetes dabas parku pērn apmeklējuši 146,5 tūkstoši tūristu; atklās jaunus rūķu meža kvartālus

Latvijas valsts mežu (LVM) dabas parks Tērvetē – viens no iecienītākajiem tūrisma objektiem Latvijā un Baltijā – aptver vairāk nekā 1200 hektārus plašu teritoriju. Ik gadu te tiek atjaunota esošā infrastruktūra un izbūvēti jauni objekti – gan koka skulptūras, gan aktīvās atpūtas atrakcijas. 2017. gadā parku apmeklējuši 146,5 tūkstoši tūristu.

Apmeklētāju skaits gadu no gada ir stabils, neskatoties uz svārstīgajiem laika apstākļiem, kas ir svarīgs faktors dabas tūrismā, stāsta Ruta Vazdiķe, dabas parka informācijas centra speciāliste. Jau piekto gadu apmeklētāju skaits dabas parkā pārsniedz 100 tūkstošus. Daudzi aktīvās atpūtas cienītāji apmeklējuši arī kādu no 30 organizētajiem pasākumiem un devušies garās pastaigās, baudot sezonālo raksturu gleznainajā priežu silā, savukārt izglītības iestāžu audzēkņi apguvuši meža zinības izglītības programmas "Izzini mežu" ietvaros.

Ievērojamu LVM dabas parka Tērvetē apmeklētāju skaitu veidojuši viesi no ārzemēm. Ārvalstu tūristu skaits nemainīgi pārsniedzis 40 procentus no kopējā apmeklētāju skaita. Tie atceļojuši no visas pasaules – Vācijas, Krievijas, Filipīnām, Amerikas savienotajām valstīm, Dienvidkorejas u.c., protams, lielākais ārvalstu tūristu skaits dabas parkā ir no kaimiņvalsts Lietuvas.

Foto: Tērvetes dabas parks

Parka pastāvīgie apmeklētāji ievērojuši, ka dabas parks gadu no gada turpina augt un attīstīties. Ne mazums jaunu lietu tapis arī 2017. gadā. Aizvadītajā gadā uzsākta rūķu pilsētas Čiekures trīs jaunu kvartālu būvniecība, 2018. gada pavasarī durvis vērs Namdaru un Audēju kvartāli un Ēstuvītes namiņš, atjaunota ekspozīcija Sēņu mežā, Pasaku mežā jaunu veidolu ieguvusi Sumpurnīšu ģimene, Raganas silā izbūvētas brīnumu slotas šūpoles un Sila raganiņas apartamenti. Dabas parka Tērvetē apmeklētāja no Talsiem, Anta, aptaujas anketā dalījās ar pārdomām par redzēto - "Pēdējo reizi biju šeit 1988. gada 2. aprīlī, ļoti daudz ir izdarīts. Atraktīvi, tīri, skaisti! Viss izdomas pilns, ir padomāts par visiem – ko, kur skatīties, piedalīties un baudīt jūsu labo domu, darbu". No dabas parkā piedāvātājiem pasākumiem iecienītākais – Valpurģu nakts – kad tūristu skaits sasniedzis vienas dienas apmeklētāju rekordu parka pastāvēšanas vēsturē – 5842 cilvēkus. Mežā svinētas gan kāzas, gan dzimšanas dienas, gan bērnudārza izlaidumi.

Foto: Tērvetes dabas parks

Dabas parks Tērvetē kļuvis ne tikai par vienu no skolēnu ekskursiju galamērķiem, bet arī veidojas par bērnu un jauniešu meža vides izglītības centru. Gada ietvaros atpūta dabā apvienota ar mācību ekskursijām Zaļajā klasē, aktivitātēm Meža ekspedīcijās, izzinošiem pārgājieniem un vasaras nometnēm, kur teju 6,5 tūkstoši skolēni un skolotāji iepazinuši meža ekosistēmu, apsaimniekošanu, veikuši dažādus praktiskus dabas izziņas uzdevumus. Parka vides izglītības speciālistes allaž centušās veidot interesantas un saistošas nodarbības konkrētam vecumposmam.

