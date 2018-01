Top projekts '300 bildes 300 dienās līdz Latvijas simtgadei', kas palīdzēs iepazīt Latviju

Tuvojoties Latvijas 100 gadu jubilejai, 23. janvārī uzsākts projekts "300 bildes 300 dienās līdz Latvijas simtgadei". Skaitot no 23. janvāra, katrā no atlikušajām 300 dienām līdz 18. novembrim portālā "Photoriga" un tā "Facebook" lapā tiks publicēta viena fotogrāfija (ar nelielu aprakstu) no kādas skaistas vai citādi interesantas Latvijas vietas.

Tā var būt gan pazīstama vieta, gan maz zināms stūrītis, ko neieraudzīt nevienā tūrisma bukletā; tā var būt gan dabas ainava, gan cilvēka roku radīts brīnums (piemēram, burvīga ēka vai pilsētas vide), pastāstīja projekta autors Ikars Kubliņš. "Trīssimt bildes var šķist daudz, taču patiesībā tas ir ļoti maz, ja mērķis ir parādīt Latviju tās skaistumā un daudzveidībā. Mūsu it kā mazajā zemītē tomēr ir tik daudz skaistu, aizraujošu, arī neparastu vietu. Projekta mērķis ir parādīt tās citiem, sniedzot idejas Latvijas apceļošanai nedēļu nogalēm un atvaļinājumiem no paša personīgās pieredzes. To vidū ik pa brīdim parādīsies arī tādas vietas, kas nav iekļautas nevienā tūrisma popularizēšanas materiālā un neskaitās klasisks apskates objekts," stāsta pilsētvides un dabas fotogrāfs Ikars Kubliņš. Fotogrāfijas uzņemtas gan no cilvēka acs perspektīvas, gan arī no putna lidojuma augstumiem, ar dronu. "Mana ceļošanas pieredze rāda, ka vienā dienā iespējams apskatīt vidēji piecas vietas. Tas nozīmē, ka projekta gaitā tiks publicēts materiāls ceļojumu idejām kopumā 60 dienu jeb apmēram divu ikgadējo atvaļinājumu garumā," saka Kubliņš. Pirmajās dienās publicētas fotogrāfijas ar Rīgas Svētā Pāvila Evaņģēliski luterisko baznīcu, Viešūra ezeru un Kaltenes kalvām. To, kur atrodas katra no vietām, kā arī nelielus aprakstus, var redzēt šajā kartē.