Trīs iemesli, kādēļ doties uz Igauniju augusta pirmajās brīvdienās

Kā tu vislabprātāk iepazītu Igauniju – pilsētu ekskursijās ar muzeju un restorānu apmeklēšanu, aktīvās brīvdienās dabā? Tomēr vasaras nobeigumā Igauniju var iepazīt arī pavisam citādi – dodoties uz kādu no festivāliem, kas notiek pirmajās augusta brīvdienās, aicina "VisitEstonia".

Skaistās un atpūtnieku ērtībai pielāgotās pludmales, kā arī plašais SPA piedāvājums Pērnavai piedēvējis vasaras galvaspilsētas titulu. Taču pēdējo gadu laikā par vienu no centrālajiem vasaras notikumiem, šeit kļuvusi Igaunijas lielākā pludmales ballīte – "Weekend Festival Baltic". Šogad festivāls notiek no 3. līdz 5. augustam. Šis uzskatāms par vienu no lielākajiem elektroniskās mūzikas festivāliem un Pērnavā tas notiks jau trešo reizi.

Foto: Gert Nogu

Uz Pērnavas pludmales fona iekārtotā iespaidīgā centrālā skatuve atrodas pie paša ūdens, festivālam piešķirot īstas pludmales ballītes sajūtu, savukārt mazās skatuves piedāvā nedaudz diskrētāku gaisotni. Festivāls ar katru gadu kļūst arvien vērienīgāks un šogad uz skatuves kāps visā pasaulē atzīti un aktuāli mākslinieki kā Armin Van Buren, Alan Walker, "The Chainsmokers", "Clean Bandit" un Martin Garrix. Uz festivāla skatuvēm, triju dienu laikā, varēsi baudīt apmēram 80 mākslinieku uzstāšanos.

Foto: Visit Estonia

4. un 5. augustā turpat netālu no Pērnavas – Samliku ciematā, Pērnavas upes krastā, notiek arī kāds cits interesants mūzikas un kultūras notikums – "Kukemuru Ambient" festivāls. Pretstatā grandiozajai pludmales ballītei, ko piedāvā "Weekend Festival", šis festivāls aicina nodoties skaņas un dabas harmonijai. Festivāla moto ir "Vairāk skaņu, mazāk mūzikas". Festivālā uzstājas galvenokārt instrumentālās mūzikas apvienības. Festivāls būs kā radīts tiem, kas meklē kvalitatīvu un oriģinālu mākslinieku izvēli, patīkamu atmosfēru, labu ēdienu, dabas tuvumu un patīkamu sabiedrību. Turklāt kā īpaša programmas daļa ir arī festivāla kopīgais laivu brauciens, kas notiek 4. augustā. Ceļā uz festivālu, vai no tā atgriežoties, vērts apmeklēt Somā nacionālo parku jeb "purvu zemi", kas ir Igaunijas lielākais nacionālais parks. Tas apvieno teju 390 km² mitrāju. Šeit iespējams doties kanoe braucienā, nopeldēties purva ezerā vai gluži vienkārši doties pārgājienā pa purva laipām un izbaudīt elpu aizraujošos dabas plašumus.

Foto: Magnus Heinmets

Šajā pašā nedēļas nogalē, no 4. līdz 5. augustam, kvalitatīvu izklaidi piedāvā arī Dienvidigaunija. Pelvas (Põlva) pilsētā notiek Igaunijas lielākais mūzikas un mākslas festivāls "Intsikurmu". Festivāls notiek mežainā parkā, kas festivālam piešķir ļoti īpašu atmosfēru. Uz trīs festivāla skatuvēm kāps vairāk nekā 30 labākie mūsdienu pop-alternatīvās mūzikas žanru mākslinieki gan no Igaunijas, gan kaimiņvalstīm, tostarp, arī Latvijas, piemēram, Shipsea jeb Jānis Šipkēvics. Tāpat uz skatuves kāps arī amerikāņu grupa "Cigarettes After Sex", kurus pavisam nesen varēja vērot uzstājamies mūsu pašu festivālā "Positivus". Īpaša vieta festivālā ir arī mākslai – festivāla teritorijā aplūkojamas arī gaismas un video instalācijas un citi mūsdienu mākslas objekti.

Protams, dodoties uz festivālu, nevajadzētu laist garām iespēju iepazīt arī vietējo reģiona kultūru un dabu. Pelvas apriņķis ir slavens ar to, ka šeit saglabātas Seto kultūras tradīcijas, tostarp senās dūmu pirts rituāli, ko ikviens var nobaudīt vietējās pirtīs. Te atrodas arī viens no interesantākajiem Igaunijas brīvdabas muzejiem – Igaunijas ceļu muzejs, bet ne mazāk interesanti ir arī dabas apskates objekti, piemēram, Piusas smilšakmens alas, Taevaskojas klintis vai Menikuno purvs, kā arī – Peipusa ezers.

Vairāk par atpūtas iespējām Igaunijā atradīsiet Igaunijas oficiālajā tūrisma vietnē https://visitestonia.com/lv/.