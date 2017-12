Tūkstošiem cilvēku kopīgi iegādājušies pussagruvušu pili Francijā

Tūkstošiem cilvēku apvienojuši spēkus un savākuši nepieciešamos līdzekļus, lai nepieļautu pasaku pils nojaukšanu Francijā. Tā kā šo iniciatīvu izdevies īstenot, tiks veikti rekonstrukcijas darbi, tāpēc tiklīdz darbi tiks paveikti, pils varēs priecēt apkārtnes iedzīvotājus un ceļotājus no visas pasaules jau atjaunotā veidolā.

Montešandjenē pils (Château de la Mothe-Chandeniers) atrodas Francijas rietumu daļā. Tā šajā vietā slejas jau kopš 13. gadsimta, un šobrīd paglābta no neatgriezeniskas "pazušanas", vēsta "Telegraph".

Pret to, lai pils tiktu nojaukta, iestājās vairāk nekā 7400 cilvēku no dažādām pasaules malām, un kopīgi viņi savākuši nepieciešamo summu – 500 tūkstošus eiro. Tagad visi ziedotāji, kuri ziedoja vismaz 51 eiro, skaitās arī pils līdzīpašnieki, jo līdz ar naudas novirzīšanu pils saglabāšanai viņi kļuvuši par uzņēmuma akcionāriem, kuri tagad būs atbildīgi par tālāku pils rekonstrukciju. Jau tuvākajā laikā tiks kopā liktas galvas, lai pēc rekonstrukcijas darbiem varētu no jauna vērt vaļā pils durvis.

Pils vēsture ir diezgan skaudra, jo kopš pirmo daļu celtniecības 13. gadsimtā tā tikusi vairākkārt iekarota un izpostīta. Tikai 1809. gadā pils un tās apkārtne patiesi atguva skaistu izskatu, kad par tās īpašnieku kļuva kāds uzņēmējs no Parīzes – viņš ierīkoja vīna dārzu, kā arī veica plašus remontdarbus.

Šobrīd teritorija ir aizaugusi kokiem un ir pavisam sliktā stāvoklī, taču tās vēsturiskās liecības, kuras saglabājušas, nevienā brīdī neliek apšaubīt, ka pils savu spožumu atgūs no jauna! Gadu desmitu garumā pilij nomainījušies vairāki īpašnieki, līdz pēdējais, Marks Dejemers, paziņoja, ka saglābšanas darbi nav viņam pa spēkam.

Par skaistākajām Latvijas un pasaules pilīm un muižām, kā arī to daudzveidīgajiem stāstiem lasi šeit.