Ņemot vērā aizvadītajās dienās izskanējušo informāciju par Rīgas gidu sertifikāciju, ALTA, kas apvieno lielākos tūrisma aģentus un operatorus, kuri, savukārt, ir viens no nozīmīgākajiem gidu darba devējiem, paudusi savu viedokli par radušos situāciju.

"Mūsu biedri ir nozīmīgākie darba devēji gidiem un nodarbina gadu gaitā pārbaudītus, arī pašu sagatavotus un uzticamus gidus. Mēs uzskatām, ka gidu sertifikācija Rīgā ir ļāvusi apkopot gidu pakalpojumu sniedzējus un saprast situāciju un problēmas kopumā gan no Rīgas domes, gan no nozares puses. Uzskatām, ka sertifikācija ir jāsaglabā, reizē to pilnveidojot. Tūrisma aģentūru klienti vēlas iegūt mūsdienīgu un aktuālu informāciju, tādēļ nozare atbalsta prasību gidiem regulāri paaugstināt zināšanu līmeni, tai skaitā būt informētiem par valsts likumdošanas un tautsaimniecības aktuālajiem jautājumiem, kā arī norisēm galvaspilsētā visplašākajā nozīmē," skaidro Latvijas tūrisma aģentūru un tūroperatoru asociācijas ALTA izpilddirektore Astrīda Trupovniece.

Tāpat ALTA norādījusi uz vairākiem problēmjautājumiem, kas darījuši bažīgus gidu profesijas pārstāvjus. Tie tikšot apspriesti apaļā galda diskusijā ar nozares pārstāvjiem, ko šonedēļ rīkos Rīgas Tūrisma attīstības birojs (RTAB), kas ir gidus sertificējošā iestāde.

Jau ziņots, ka Rīgas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Rīgas Tūrisma attīstības biroju un citiem tūrisma nozares pārstāvjiem ir izstrādājuši saistošos noteikumus par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu, kas paredz veikt tūristu gidu sertifikāciju Rīgā. Savukārt gidi sašutuši par vairākām prasībām, kas noteiktas resertifikācijas veikšanai pēc 1. aprīļa, piemēram, obligāti 160 stundu licencētas firmas pasniegti kursi, iesākta vai jau pabeigta augstākā izglītība tūrisma jomā un citas. Tostarp nozares profesionāļi ir neapmierināti, ka licencētos kursus var iziet vien divās firmās, kur tie izmaksā ap 300 eiro. 21. februārī, šīs profesijas pārstāvji protesta zibakcijā "Rīgas gidu Melnā diena" pulcējās pie Rātsnama, lai pievērstu sabiedrības un Rīgas domes atbildīgo iestāžu uzmanību šai sasāpējušai problēmai.

RTAB skaidroja, ka šopavasar resertifikāciju veikuši jau 58 gidi.