Tūrisma izstādē 'Balttour' piedalīsies vairāk nekā 850 uzņēmumi

No 2. līdz 4. februārim Ķīpsalā notiks 25. starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus "Balttour 2018", kur tūrisma un atpūtas piedāvājumus pasaules atklāšanai un Latvijas apceļošanai prezentēs vairāk nekā 850 uzņēmumu, informē Monta Serdāne, izstādes sabiedrisko attiecību projekta vadītāja.

Foto: Publicitātes foto

"Balttour 2018" dalībnieku vidū būs tūrisma uzņēmumi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Turcijas, Slovākijas, Dānijas, Taizemes, Krievijas, Ungārijas, Polijas, Čehijas, Ēģiptes, Lielbritānijas, Gruzijas, Itālijas, Horvātijas, Spānijas, Seišelu salām un Portugāles, pēc ilgāka pārtraukuma arī no ASV, Bulgārijas, Kipras un Islandes. Šo un citu valstu pārstāvji hallē "Atklāj pasauli!" sagaidīs ikvienu apmeklētāju, lai iepazīstinātu ar apskates objektiem un kultūru, stāstītu aizraujošus stāstus un dotu vērtīgus padomus, kā no katra ceļojuma gūt maksimumu.

Foto: Publicitātes foto

Ceļotgribētāji varēs ne tikai uzzināt par vairāk nekā 40 pasaules valstu tūrisma iespējām un izvēlēties tīkamāko galamērķi, bet arī uzreiz izstādē iegādāties sev ceļojumu par izdevīgākām cenām. Tieši izstādē "Balttour 2018" ar vērienu notiks pavasara un vasaras ceļojumu izpārdošana.

Tradicionāli hallē "Apceļo Latviju!" varēs satikt arī aizrautīgus cilvēkus no visiem Latvijas reģioniem, kuri informēs par sava reģiona tūrisma piedāvājumu. Pastaigu takas un skatu torņi, viesnīcas un viesu mājas, velo un laivošanas maršruti, vecpilsētas un parki, pilis un muižas, dabas parki un muzeji, kā arī jauni apskates objekti, aizraujoši aktīvās atpūtas piedāvājumi un vēl daudz, daudz kas cits. Katrs atradīs kādu jaunu galamērķi Latgalē, Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē. Turklāt "Balttour 2018" neiztikt arī bez amatnieku un mājražotāju tirdziņa, kā arī skatuves programmas trīs dienu garumā.

Foto: Publicitātes foto

Divas dienas pirms izstādes, 31. janvārī, viesnīcā "Grand Hotel Kempinski Riga" notiks tūrisma nozares profesionāļiem nozīmīgais pasākums – "Balttour 2018" biznesa forums, kura galvenā tēma šogad ir klienta veiksmīga sasniegšana digitālajā vidē. Eksperti soli pa solim izies cauri visiem digitālā mārketinga posmiem klientu piesaistīšanai un viņu turpmākās uzvedības vadībai tieši tūrisma nozarē, kā arī caur pētījuma rezultātiem sniegs atbildi uz jautājumu, kā būt soli priekšā gudrajam klientam. Programma un reģistrēšanās mājaslapā.

Izstādi-gadatirgu "Balttour" rīko Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija (ALTA) un norisi nodrošina Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1.

Vairāk par izstādi: www.balttour.lv

Seko līdzi jaunumiem sociālajos tīklos: www.facebook.com/balttour