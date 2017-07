'Uguns' un 'Gaiss' – Ziemeļlatgalē atklās dabas stihijām veltītus tūrisma objektus

Latgale it nemaz nesnauž! Noslēdzoties pašvaldību kopprojektam "Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!", no 28. jūlija līdz 9. septembrim ikviens interesents vienu pēc otra varēs apskatīt piecus dabas stihijām veltītos vides objektus. Starp citu, to izveide raksturota kā dāvana iedzīvotājiem Latvijas simtgadē.

Projekta noslēgums izskanēs piecu mākslas darbu atklāšanas pasākumos Baltinavas, Balvu, Rugāju, Viļakas un Kārsavas novados. Pirmie, kas zemes stihijai par godu veidoto vides objektu "Zeme" atklās 28. jūlijā, būs Baltinavas novads. Atklāšana tiek plānota pulksten 15 ar Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa uzstāšanos. Tajā piedalīsies arī vides objekta autora SIA "Vasaris" pārstāvji un pasākums tiks bagātināts ar muzikālajiem priekšnesumiem. Vides objektu varēs apskatīt Baltinavas vēsturiskā centra laukumā. Didža Jaunzema veidoto instalācijas objektu "Gaiss" Balvu pilsētā atklās 5. augustā. Vides objekts ir kā simbolisks koks, kas, reaģējot uz gaisa kustību, rada mūziku. Ne velti par tā atrašanās vietu ir izvēlēts gleznainais Balvu muižas parks Balvu ezera krastā. Atklāšanas pasākums tiek plānots kā turpinājums šajā dienā notiekošajiem Bērnības svētkiem, kur bērnu čalas papildinās skulptūras radītā mūzika (attēlos redzami objektu maketi). Foto: Publicitātes foto Rugāju novada vides instalācijas "Loba doba" idejas autors Ivars Vecāns ir attēlojis visu četru dabas stihiju simbiozi, un to varēs apskatīt jau no 12. augusta. Pie Rugāju 1. bibliotēkas pulksten 18 ar dāmu vokālā ansambļa dziesmām dabai tiks aizsākts dziesmu un deju festivāls "Dziedu, deju, mana daba tev!", kas norisināsies atjaunotajā Rugāju brīvdabas estrādē. Foto: Publicitātes foto Festivālā piedalīsies Igauņu ģimenes kapela, dejotāji un kapela no Igaunijas pilsētām Repinas un Viru, Rīgas Latviešu biedrības tautas deju ansamblis "Vija", deju kolektīvi "Iecava", "Skujene", "Jumalo", "Rugāji" un folkloras kopa "Rekavas dzintars". Vides objekts ar nosaukumu "Ūdens", kuru veidojis mākslinieks Didzis Jaunzems, kā levitējošu ūdens lāšu kopumu tiks atklāts Viļakas pilsētā 18. augustā. Viļakas ezera pludmalē no pulksten 18 visi tiek aicināti uz atklāšanas svētkiem – pikniku, kur bērniem un pieaugušajiem notiks meistardarbnīcas par dabas tēmu, degustācijas un tiks raidītas īsfilmas par dabas nozīmi mūsu ikdienā. Nesteidzīgo un mierīgo gaisotni papildinās dabas skaņas, kurās klausoties katrs varēs apstāties un aizmirsties savā ikdienas skrējienā. Noslēdzošais, uguns stihijai veltītais vides objekts "Uguns" tiks prezentēts 9. septembrī Kārsavas novada dabas parkā "Numernes valnis". No pulksten 17 sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi varēs piedalīties dabas izziņas darbnīcās, notiks spēles, konkursi un aktivitātes maziem un lieliem. Apmeklētājus gaida vēl nebijis pārsteigums – koncerts meža vidū, atklājot mūzikas un dabas mijiedarbības spēku. Foto: Publicitātes foto Vairāk informācijas par objektiem meklējiet mājaslapās: Baltinava.lv; Balvi.lv; Rugaji.lv; Vilaka.lv; Karsava.lv.