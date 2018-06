Ugunskuru iedegšana un spēka dziesmas: valsts kontūra uzmirdzēs akcijā 'Izgaismo Latviju'

Ceturtdien, 21.jūnijā, visā Latvijā notiks viens no Latvijas simtgades oficiālajiem pasākumiem – akcija "Izgaismo Latviju", kad mūsu valsts robežas kontūru izgaismos vairāk nekā simts ugunskuru un notiks gājiens apkārt Latvijai. Akcijā iesaistījušies ne tikai 43 Latvijas pierobežas novadi, bet arī pašvaldības valsts vidienē."Izgaismo Latviju" laikā, šodien no pulksten 18.36, katrs Latvijas iedzīvotājs aicināts noiet vienu kilometru valsts pierobežā – tālākajos Latvijas novados, Rīgā vai piejūrā – gar Latvijas sauszemes robežu un pulcēties pie pašvaldību organizētajiem ugunskuriem, kur tiks dziedātas spēka dziesmas Latvijai un pulksten 22, vienlaikus visā Latvijā, arī valsts himna.

"Izgaismo Latviju" ar plašu kultūras programmu iesaistījušies novadi visā Latvijā. Katra pašvaldība padomājusi, kā pārsteigt gan pašu iedzīvotājus, gan viesus. Pie "Izgaismo Latviju" ugunskuriem varēs izzināt latviešu saulgriežu tradīcijas, baudīt folkgrupu, koru un dažādu citu mūziķu uzstāšanos, notiks teātra izrādes, tiks demonstrētas filmas un notiks cita veida aktivitātes. Taču visās vietās pie pašvaldību organizētajiem ugunskuriem notiks arī akcija "Izgaismo Latviju", kuras programma paredz, ka no pulksten 21.30 kopīgi tiek dziedātas spēka dziesmas Latvijai un pulksten 22, vienlaikus visos Latvijas novados, – Latvijas himna.

Akcijai "Izgaismo Latviju" veltītajā vietnē "Facebook" tīmeklī 21.jūnija vakarā pulksten 18 sāksies laika atskaite līdz kopīgajai himnas dziedāšanai, kuru ar video palīdzību "Izgaismo Latviju" "Facebook" sekotājiem diriģēs pazīstamais latviešu diriģents Ints Teterovskis.

Gājiena vieta ir katra dalībnieka brīva izvēle – ceļš apkārt Latvijai iet ne tikai tālā Latvijas pierobežā, bet arī Rīgas apkaimē, Jūrmalā, Carnikavā un citviet. Katrā no 43 pierobežas novadu pašvaldībām atradīsies vismaz viens "Izgaismo Latviju" ugunskurs, taču daudzos novados ugunskuri tiks kurti vairākās vietās – pie kultūras un saieta namiem, estrādēs, jūras krastā un citviet. Piemēram, Dundagas novadā ugunskuri tiks iedegti visos Līvu krastu ciemos no Ovīšiem līdz pat Ģipkai. Skaistkalnē tiks iedegti 17 ugunskuri, robežas tuvumā veidojot ugunskuru ceļu. Rīgā viens no ugunskuriem atradīsies Vecāķu pludmalē, kur rūpes par to uzņēmušies 1. Rīgas brigādes zemessargi, vēl viens tiks kurts Alojas kvartālā pie alus darbnīcas "Labietis". Informāciju par pašvaldību organizēto ugunskuru vietām un plānotajiem pasākumiem sniedz pašas pašvaldības, kā arī informācija apkopotā veidā pieejama te.

"Latvijas simtgade ir brīnišķīgs notikums, kas mūsu mūžā notiek vienīgo reizi. Akcija "Izgaismo Latviju" ir iespēja valsts simtgadē paveikt ko īpašu – apzināt pašiem savas valsts novadus un gājienā apmīļot mūsu valsti tās dzimšanas dienā. 21.jūnijā katrs Latvijas iedzīvotājs ir aicināts piedalīties un noiet vienu kilometru Latvijas pierobežā paša izvēlētā vietā un pulcēties pie pierobežas pašvaldību organizētajiem ugunskuriem. Latvija tādējādi kļūs par pirmo valsti pasaulē, kuras iedzīvotāji valsts simtgadei par godu apgājuši ap savu valsti un izgaismojuši tās robežu ar ugunskuriem," saka viena no akcijas "Izgaismo Latviju" idejas autorēm, Imanta Ziedoņa muzeja pārstāve Žanete Grende.

Kā notiks akcija?

• Līdz pulksten 18.20 – akcijas dalībnieku pulcēšanās pašu izvēlētajā vietā uz "1836 ceļa"

• 18.36 – sākas gājiens apkārt Latvijai

• 20.00 – 21.30 – ugunskuru iedegšana

• 21.30 – pie visiem ugunskuriem pierobežā kopīgi tiek dziedātas spēka dziesmas Latvijai

• 22.00 – valsts himnas dziedāšanas vienlaikus visā Latvijā.

• Vakara turpinājums pie ugunskuriem, atbilstoši pašvaldību veidotajai programmai.