Slampes pagasta "Tīreļos" plānots nojaukt trīs dzīvojamās ēkas, kā arī darbnīcu. Visas būves atrodas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas īpašumā, bet ir nodotas DAP valdījumā. Nojaukšanas darbus veiks SIA "Premium Properties".

Visiem, kuri plāno šajā laikā apmeklēt Lielā Ķemeru tīreļa laipu, jāņem vērā, ka laipa netiek slēgta un ir brīvi pieejama ikvienam interesentam, slēgts būs tikai stāvlaukums. Apmeklētājiem pašiem jāizvērtē iespējas auto atstāt ceļa malā – pa ceļu regulāri pārvietosies smagā tehnika, turklāt ceļš ir salīdzinoši šaurs. Droši auto būtu novietot ceļa paplašinājumā ("kabatā") pie Fazānu kapiem, kā arī pie Ķemeru kapiem, taču tad jārēķinās, ka ar kājām būs jāmēro lielāks attālums (attālums no Ķemeru kapiem līdz laipas sākumam ir aptuveni trīs kilometri, savukārt no Fazānu kapiem līdz laipas sākumam – aptuveni viens kilometrs). DAP informēs sabiedrību, tiklīdz bīstamie darbi būs pabeigti un stāvlaukums – atkal pieejams apmeklētājiem.

Jāpiebilst, ka Lielā Ķemeru tīreļa laipu iespējams apmeklēt arī, dodoties turp kājām. Nokļūšanai Ķemeros var izmantot vilcienu vai starppilsētu autobusus maršrutā Rīga – Tukums – Ventspils (pietura "Ķemeru pagrieziens"). Lielā Ķemeru tīreļa laipa ir viens no iecienītākajiem dabas tūrisma objektiem Latvijā. Tā atrodas Ķemeru Nacionālajā parkā, un to ik gadu apmeklē desmitiem tūkstoši cilvēku. Vairāk par to lasiet šeit.