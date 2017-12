Vairākas stundas lidmašīnā: kā gaisā pavadīto laiku padarīt komfortablāku

Lidojumu ilgumi var būt ļoti dažādi, sākot no pāris desmitiem minūšu līdz pat vairāk nekā 15 stundām. Ja gaisa kuģī jāpavada ilgāk laiks, it īpaši mazākās lidmašīnās, kājas pamazām sāk tirpt un mugura sauktin sauc pēc izstaipīšanās. Lai gaisā pavadīto laiku padarītu kaut nedaudz ērtāku, esam apkopojuši vienkāršus padomus, kuri palīdzēs lidot bez bēdām.

"Mental Floss" raksta, ka veiksmīga un, protams, ērtāka lidojumu "recepte" sākas jau mājas, precīzāk – tavā skapī. Lieki neapgrūtini sevi ar neērtām drēbēm, tāpēc lidojumam izvēlies staipīgas bikses un brīvus krekliņus, kā arī atceries, ka labāk kaut ko novilkt nost nekā salt.

Dāmas, lai arī kā gribētos skaisti izskatīties itin visās dzīves situācijās, dodoties ceļā nevajadzētu vilkt augstpapēžu kurpes. Īpaši lielas problēmas nebūs tieši brauciena laikā, bet gan lidostā un iekāpšanas, izkāpšanas brīdi.

Tāpat neaizmirsti paķert līdzi ausu aizbāžņus, tie palīdzēs izolēties no raudošiem bērniem un citiem pasažieriem ar pastiprināti skaļu balss toni. Tāpat ausu aizbāžņi ir pirmais nosacījums, ja vēlies lidmašīnā nosnausties – pretēji gan ir tiem, kuriem vieglāk iemigt ar mūzikas skaņām.

Te arī nākamais padoms - izveido un paņem telefonā līdzi mīļākās mūzikas ierakstu listi. Tas palīdzēs atslābināties, un laiks paies ātrāk. Iespējams, saliec atskaņotājā dažāda stila mūziku, lai pielāgotos konkrētajām vēlmēm, piemēram, gan nomierinošās dziesmas, gan pozitīvi uzlādējošās. Tāpat noskaņas radīšanai vari izvēlēties konkrētās valsts mūziķu skaņdarbus, uz kuru lidmašīna tevi ved.

Vecā, labā izklaide – interesanta grāmata arī noderēs. Protams, tā aizņem vietu somā, bet tomēr, būs labākais draugs garā ceļojumā. Iespējams, ja soma jau pilna, telefonā vērts lejuplādēt audiogrāmatu. Ieskaties lapā "Around the World in 80 Books", kur ieteiktas interesantas daiļliteratūras grāmatas no katras pasaules valsts. Tas palīdzēs iejusties ceļojuma noskaņā.

Foto: Reuters/Scanpix

Atceries, ka labāk paņemt līdzi kādu našķi no mājām vai nopirkt "TaxFree" zonā, jo lidmašīnā cenas parasti ir augstākas. Gardumi, ko uzlikt uz kārā zoba, var būt patiesi dažādi, piemēram, mazi burkāniņi, augļi, kādi grauzdiņi u.c. Šādu našķu ēšanu būs kā papildu darbība, kura uz kādi brīdi aizņems tavu prātu, taču pats galvenais – paēdis cilvēks ir laimīgs cilvēks!

Daudzas aviokompānijas piedāvā iespēju par papildu samaksu iegādāties konkrētu vietu lidmašīnā, un garākiem cilvēkiem to vajadzētu izmantot – par nedaudz lielāku summu, varēsi laiku lidmašīnā pavadīt daudz patīkamākajā "ejas krēslā". Šī vieta paredz, ka varēsi izstiept kājas, kad vien tīk, kā arī piecelties, nevienam netraucējot.

Tāpat parasti bērni ir daudz mierīgāki, ja sēž pie loga. Tur viņi var vērot pasauli no augšas, un pārsteidzošie skati aizņem viņu prātus, tādējādi atvieglojot braucienu arī tev pašam.

Lai brauciena laikā justos labāk, atceries daudz dzert ūdeni, jo lidmašīnas gaiss ir ļoti sauss. Mitruma līmenis tur ir daudz zemāks kā parastā telpā uz zemes, tāpēc šajā gadījumā par ūdeni nedrīkst aizmirst. Ja lidmašīnā dosi priekšroku dzērieniem, kuru saturā ir kofeīns vai cukurs, bet uz ūdeni pat neskatīsies, nebrīnies, ja jutīsies ārkārtīgi pārguris.

Foto: Pixabay

Ar pārbāztām kabatām nav ērtākais variants, kā pavadīt vairākas stundas lidmašīnā – izliec visas mantas priekšējā nodalījumā vai mēģini salikt paņemtajā somā. Taču paturi pie sevis telefonu vai citu mūzikas atskaņotāju, kurš būs tavs ceļabiedrs visu lidojuma laikā.

Neaizmirstu par nelielu spilventiņu, uz kura nolikt galvu kaut uz mirkli. Iepriekšminētie padomi izklausās vienkārši, taču iedarbīgi bez gala!