Valmierā Starptautisko tūrisma dienu sagaidīs ar dēkaiņa stāstiem un ekskursiju uz Trikātu

27. septembrī visā pasaulē tiek svinēta Starptautiskā tūrisma diena, atzīmējot aktīvās ceļošanas sezonas noslēgumu ziemeļu platuma grādos un tās sākumu dienvidu platuma grādos. Valmieras Tūrisma informācijas centrs šajā dienā aicina interesentus apmeklēt "Ceļotāju stāstu vakaru" un ieklausīties aizraujošos pasaules apceļošanas ar velosipēdu stāstos, kā arī nedēļas nogalē doties gida pavadībā izzinošā ekskursijā pa Trikātu, teikts portālā "Visit.Valmiera".

Trešdien, 27.septembrī, pulksten 18.30 Valmieras Tūrisma informācijas centrā tiks atsākta "Ceļotāju stāstu vakaru" tradīcija. Šoreiz klausītājus ar neticamiem stāstiem priecēs ceļotājs un ainavu arhitekts Aigars Lauzis. Aigars pēdējos desmit gadus ir pavadījis ārpus Latvijas robežām, studējot Londonā, bet četrus gadus veltot sevis meklējumiem velobraucienā "Londona – Tokija". Kopumā četros gados ar velosipēdu mēroti vairāk nekā 31 tūkstošus kilometru, ilgāk uzturoties un pelnot līdzekļus tālākajam braucienam tādās pilsētās kā Stambula, Dubaja, Singapūra un Šanhaja. Jautāts par spilgtākajiem notikumiem un iespaidiem brauciena laikā, Aigars viennozīmīgi atbildēt nevar, jo viss piedzīvojums bijis emocijām un atklājumiem bagāts – par dzīvi, par braukšanu ar velosipēdu un par sevis atklāšanas ceļu. Kā dažus no pieturas punktiem, kas brauciena laikā iepazīti, Aigars min 30 kilometrus garo ceļu pa tuksnesi Irānā, kā arī augstākās braucamās kalnu pārejas (5602m) Khardun La (Indijā) šķērsošanu. Neskaitāmie līkumotie ceļi Indijā uzmundrinājuši ar interesantām ceļa zīmēm drošai braukšanai, piemēram "Live for today, drive for your tommorow" (tulk. – Dzīvo šodienai, brauc drošai rītdienai!) Ceļā Āzijā satikti velobraucēji no Eiropas, un tikšanās ar lietuviešiem bijusi īpaši sirsnīga, jo sajūtas līdzinājušās tām, kā satiekot "savējos", teikts stātu vakara pieteikumā.

Savukārt, sestdien, 30. septembrī pulksten 11.30 Valmieras Tūrisma informācijas centrs aicina atklāt un iepazīt stāstiem un leģendām apvīto Trikātu Beverīnas novadā, ko vietējie iedzīvotāji mēdz dēvēt par Tālavas galvaspilsētu.

Tikšanās vieta: pie Sv. Jāņa baznīcas Trikātā. Divu stundu garā ekskursijā "Trikāta – aicina, pārsteidz un stāsta" gide Ineta Amoliņa soli pa solim atklās Trikātas teiksmas. Ekskursijas dalībniekiem būs iespēja aplūkot Sv. Jāņa baznīcu, kas ir vienīgais dievnams Beverīnas novadā un sākotnēji tas bijis darināts no koka. Tāpat arī ekskursijas laikā varēs ieklausīties stāstos par dižāko kļavu Baltijā – Rūtiņu kļavu. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja atklāt leģendas par Trikātas pilskalnu. Teikas stāsta par atrastiem naudas gabaliem, miroņgalvām, paslēptām naudas lādēm, kā arī apakšzemes eju, kas savienojusi pili ar baznīcu. Ne mazums nostāstu saglabājušies par Indriķa hronikās pieminēto valdnieku Tālivaldi. Ja arī pieņem, ka senā Beverīnas pils neatradās Trikātas pilskalnā, tad Trikāta bijusi kā centrs Tālavas valstī, kurā atradās tās valdnieks un tika pulcēti karaspēki. Ekskursijā varēšot atklāt valdnieka Tālivalža sirds kapa vietu, Zviedru saliņu Abula upes krastā un citus apskates objektus, teikts "Visit.Valmiera".

Jāpiebilst, ka dalība abos pasākumos ir bezmaksas. Tā kā vietu skaits ir ierobežots, interesenti aicināti pieteikties iepriekš, rakstot e-pastu uz tic@valmiera.lv, ierodoties Valmieras Tūrisma informācijas centrā vai zvanot pa tālruni 26332213.