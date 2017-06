Pasauli pāršalkusi ziņa, ka viena no slavenākajām un fotografētākajām klintīm Norvēģijā, kas savas formas dēļ tiek dēvēta par "Trollpikken" jeb "Troļļa peni" Jāņos ir izpostīta un sabrukusi. Šī klints atrodas aptuveni 320 kilometrus uz dienvidrietumiem no Norvēģijas galvaspilsētas Oslo un slavena kļuvusi savas formas dēļ. Sestdien, 24. jūnijā, kāds aktīvās atpūtas cienītājs, kas devies pārgājienā uz šo vietu, atklājis, ka tā cietusi no vandalisma, raksta "The Guardian".