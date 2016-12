Vecākā stjuarte pasaulē: 80 gadus vecā Bete Neša netaisās iet pensijā

Foto: kadrs no "American Airlines" video

Bete Neša ir stjuarte jeb lidojumu pavadone nu jau sešas desmitgades, bet došanās pelnītā atpūtā viņai pat neesot prātā, raksta "Daily Mail". Viņa atzīst, ka ir pateicīga par lieliskāko karjeru kādu vien būtu varējusi vēlēties.

Par stjuarti viņa strādā jau gandrīz sešdesmit gadus. 21 gada vecumā Bete sākusi strādāt "Eastern Airlines" – tieši 1957. gada 4. novembrī, kad ASV prezidents vēl bija Dvaits Eizenhauers, pasaule vēl nebija piedzīvojusi Auksto karu, bet lidojuma biļete maksājusi vien 12 ASV dolārus un to nebija vajadzības pat iepriekš rezervēt. Jau kopš sava pirmā lidojuma 16 gadu vecumā Betija zinājusi, ka grib būt lidojumu pavadone. Tolaik jauno dāmu vilinājis stjuartes darba spožums un prestižs, kā arī debesu romantika, kas apdveš šo profesiju. Kad Bete Neša sāka strādāt aviācijā, lidmašīnas bija gandrīz tikpat ekskluzīvas un smalkas kā pats atvaļinājums ārzemēs. Tika pasniegtas vairāku ēdienu maltītes, lidojuma laikā drīkstēja smēķēt, starptautiskos reisos pasažierus izguldīja īpašās guļvietās un piedāvāja visdažādākās ērtības. Lūk, neliels ieskats aizgājušo laiku lidojumu spožumā un izsmalcinātībā.

Arī stjuaršu tērpu mode gadu gaitā ir krietni mainījusies. Vairāk par to lasiet šeit. Tomēr visos laikos Bete Neša izskatījusies eleganti un arī tagad nekas nav mainījies - stāja, kostīms, grims, it viss šai dāmai ir pirmklasīgs.

Tagad Bete Neša apkalpo "American Airlines" reisus, un tiek uzskatīts, ka viņa ir vecākā un visilgāk strādājusī stjuarte pasaulē. Tieši pieredze un nozares pārzināšana padara viņu unikālu.

"Visi mani mīļākie darba piedzīvojumi saistīti ar iespēju palīdzēt mūsu klientiem un just, ka mans darbs viņiem ļauj man sniegt īpašu palīdzību un rūpes," viņa stāsta "MailOnline Travel".

Šarmantā dāma ik dienas apkalpo lidojumus no Vašingtonas uz Bostonu, un pasažieri, satiekot viņu, viņu kā senu draugu.

"Ir labi strādāt vienā reisā, ko pārzinu. Mīlu visus savus pastāvīgos klientus un labprāt satieku jaunus," saka Bete. "Es tiešām esmu izbaudījusi visus savus starptautiskos lidojumus kopā ar pasažieriem, un to ir tik daudz, ka nevaru vairs saskaitīt." Lai arī pieredzējusī stjuarte atzīst, ka gadu gaitā aviācijas nozare ir ļoti mainījusies, viņai vēl joprojām patīkot tas, ko viņa dara.

Betes kundze, kas jau pēc dažām dienām, 31. decembrī, svinēs 81. dzimšanas dienu, dzīves laikā nonākusi pie atziņas, kas šķiet universāla un patiesa jebkurā situācijā un profesijā: "Cilvēki tikai vēlas nedaudz mīlestības. Un ar to es nedomāju bezgala daudz apskāvienu un tamlīdzīgu lietu, lai arī tās nenāk par ļaunu. Bet ir cita nozīmīga lieta: cilvēkiem vajag uzmanību! Par naudu nevar nopirkt mīlestību. Nevar nopirkt uzmanību. Bet cilvēkiem tieši to vajag. Un tā ir bez maksas," smaidot saka Bete intervijā "Boston Globe". "To cilvēkiem varu dot pilnīgi par brīvu!"

Bete Neša strādājusi visu mūžu, atzīstot, ka tā ir liela svētība, ka izdevies īstenot tik lielisku karjeru un savienot to ar privāto dzīvi. Jāpiebilst, ka viņai ir dēls ar īpašām vajadzībām, kas prasa daudz uzmanības. "Spēju savienot darbu ar rūpēm par viņu, un darba devējs ir saprotošs."