Vecrīgā atklāts virtuālās realitātes tūrisma objekts 'teleskops-laika mašīna'

Pie Rīgas biržas, Jēkaba un Smilšu ielas krustojumā, atklāts virtuālās realitātes teleskops "Time Jump", kas ļauj ielūkoties aptuveni gadsimtu senā pagātnē. Šis teleskops ir kino un virtuālās realitātes tehnoloģiju apvienojums, kas ļauj, ielūkojoties teleskopa "actiņā", redzēt, kā tieši šajā vietā varētu būt izskatījies 20. gadsimta sākumā.

"Šis unikālais projekts tapis, lai piepildītu ikviena cilvēka sapni par ceļošanu laikā un dotu iespēju iepazīt Vecrīgu no pilnīgi cita skatu punkta. Daudzi no mums vēlētos piedzīvot vēsturi, nevis par to lasīt tikai grāmatās. Jaunākās virtuālās realitātes tehnoloģijas mums sniedz iespēju pašiem piedzīvot vēsturiskus mirkļus. Tā ir tūrisma jomas nākotne, kur iespējama milzīga attīstība un daudzveidīgas iespējas, lai ierastos maršrutus padarītu autentiskus. Projekts tapis sadarbībā ar "LiveRiga", un, mūsuprāt, tas kļūs par vienu no skatītākajiem objektiem Latvijas simtgades svētku laikā, jo tieši šie svētki ir īstākais mirklis, lai atskatītos, kā Rīga izskatījusies gadsimtu pirms Latvijas valsts simtgades. Kopīgi esam pārvērtuši radošās komandas futūristisko sapni par realitāti, par to arī liels prieks un pateicība ikvienam projektā iesaistītajam," stāsta projekta producents Augustīns Katiļs (nonsense.tv, Lietuva).

Līdzīgs teleskops atrodams arī Parīzē, taču tā tehnoloģiskais izpildījums ir novecojis, salīdzinot ar Rīgas "laika mašīnu".

Pagājušā gada nogalē Vecrīgas ielās pie Biržas tika filmēti kadri, kuros redzami pēc 20. gadsimta sākuma tērpti ļaudis, kā arī tramvajs, kas tolaik kursēja līdz Biržai pa Smilšu ielu. Par to un vēl citiem šīs ielas noslēpumiem lasiet šeit.

Foto: no LiveRiga projekta „Time Jump”

Virtuālās realitātes tehnoloģijas nepārtraukti attīstās, tādēļ, lai nofilmētu pagātnes ainas, teleskopa projekta gaitā izmantota labākā pieejamā tehnika – 8K izšķirtspējas platleņķa kamera. "Protams, gadsimtu tālā pagātnē nebija modernu noteku un aku vāku, tos mums nācās paslēpt, lai nenāktos ar datorgrafiku pārzīmēt ielas segumu. Parasti laiku pirms apmēram simt gadiem attēlo uz 16 kadru filmiņas, kas tiek paātrināti tīta, taču mēs nolēmām filmēt ar augstas izšķirtspējas kameru, ļoti detalizēti, lai palielinātu realitātes sajūtu. Esam daudz pētījuši šo laiku, lai mūsu radītais ceļojums laikā būtu šķietami ikdienišķs: aktieri darīja tam laikam ierastas lietas – gāja uz darbu, pārdeva avīzes, iegriezās pie apavu spodrinātāja," projekta tapšanas procesā dalās režisors Roberts Kuļenko.

Lai viss izskatītos pēc iespējas dabiskāk, datorgrafika izmantota maz un lielākoties filmēts "pa īstam", piemēram, filmēšanas dienā Vecrīgā tika novietotas 50 metru garas tramvaja sliedes, pa kurām filmēšanas vajadzībām tika stumts retro tramvajs. Kā stāsta projekta autori, tas bijis pavisam īsts tramvaja vagons, kas palienēts no "Rīgas satiksmes". Interesanti, ka teleskopu var grozīt par 360 grādiem un apskatīt konkrēto vietu no dažādiem leņķiem.

Virtuālās realitātes teleskops atrodas Smilšu un Jēkaba ielu krustojumā, pie Rīgas Biržas, un par 1 eiro ikviens tajā var ielūkoties. Virtuālo realitāti var baudīt arī telefona ekrānā – noskenējot QR kodu, viedtālruņu īpašnieki bez maksas var ceļot laikā. Jāpiebilst, ka dienas laikā telefona ekrānā attēls ir pat kvalitatīvāks nekā teleskopā.

Projekta īstenotāji – Augustīns Katiļs un "LiveRiga".