Video: Gruzijas kalnos atklāta moderna slēpošanas viesnīca no kravas konteineriem

2000 metru augstumā virs jūras līmeņa Gruzijā atklāta jauna viesnīca. Šis fakts pats par sevi nebūtu nekas tik neparasts, bet slēpošanas kūrortā 200 kilometrus no Tbilisi, jaunatklātā naktsmītne uzbūvēta no konteineriem – tie apšūti ar koka dēļiem, bet gala sienas taisītas no stikla kā milzīgi logi. Rezultātā iznākusi moderna celtne, kur katrā kravas konteinerā ir pa istabiņai, bet daudziem numuriņiem ir arī balkoni un paveras lielisks skats uz kalniem.