Video: Hītrovas lidostas Ziemassvētku reklāma ar lācīšiem atkal sajūsmina un aizkustina skatītājus

Pāris minūtes garais, mīlīgais video ir atsauce uz populāro Ziemassvētku filmu "Tāda ir mīlestība" ("Love Actually"), kurā arī pausta doma, ka lidostā cilvēki ir priecīgi par atkalsatikšanos, un tajā visapkārt redzamas visdažādākās mīlestības izpausmes.

Reklāmā redzamais stāsts sākas 1967. gadā, kad lāču kungs Edvards lidojuma laikā pirmo reizi satiek lāču kundzi Dorisu, kura tajā laikā strādā par stjuarti. Viņi vēl vairākas reizes nejauši satiekas, līdz uzplaukst mīlestība. Abi nodibina ģimeni, kas gadu gaitā ar neviltotu un aizkustinošu prieku sagaida viens otru mājās pēc ceļojumiem.

Visaizkustinošākais moments redzams video beigās, kad vecais lācītis vientuļi stāv lidostā, izkāpis no lidmašīnas, un lūkojas savā melnbaltajā kāzu fotogrāfijā. Šķiet, ka viņa stāsts jau beidzies. Bet tad daudzie ļaudis pašķiras, un viņš ierauga savus mīļos, kas jau gaida, un izplūst smaidā.

Sociālo tīklu lietotāji šo reklāmiņu jau nodēvējuši par labāko un aizkustinošāko šajos Ziemassvētkos.

It's a Wonderful Flight. The #heathrowbears are back in time for Christmas...

